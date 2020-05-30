Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Быковская назвала бессмысленным ношение маски на улице

Быковская назвала бессмысленным ношение маски на улице

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская фактически признала бесполезность защитной маски на улице. Однако с ней не согласился главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, сообщает издание «Привет-Ростов.ру».

На брифинге Быковская высказала свое отношение к нахождению на улице в маске, если рядом нет других людей. По ее мнению, в этом нет смысла, хотя от граждан этого требуют.

Обязательно носить маску в местах скопления людей: магазинах, поликлиниках, офисных и государственных учреждениях. За отсутствие средства защиты в таких местах гражданин может получить штраф.

Сейчас на многих магазинах появились объявления с просьбой входить только в маске и выдерживать дистанцию. Это говорит о сознательности и ответственности предпринимателей.

Но министру возразил глава Роспотребнадзора области. В ответ на слова Быковской Евгений Ковалев заметил, что речь идет о мерах социального дистанцирования. На улице человек непременно встречается с другими людьми. Следовательно, маску нужно надевать при выходе из дома.

Между тем, в своем официальном постановлении Роспотребнадзор говорит о нецелесообразности ношения маски на воздухе. На это руководитель пресс-службы губернатора РО Ирина Четвертакова заметила, что данные рекомендации не актуальны на сегодня.

В итоге так и осталось неясным, будет ли гражданину выписан штраф за пребывание без маски на улице.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 1 июня смягчили масочный режим и разрешили находиться на улице без маски и перчаток, оставив эту меру в качестве рекомендательной.

Читайте также: Академик РАН заявил о болезнях из-за долгого ношения масок и перчаток
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 30 мая 2020 года
Лунный день сегодня 30 мая 2020 года
В небе над Германией появился огромный мем
В небе над Германией появился огромный мем
Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные
Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные
Россиянам предрекли эффективную работу после пандемии
Россиянам предрекли эффективную работу после пандемии
В Совфеде прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В Совфеде прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
Елизавета Пескова высказалась о бодипозитиве: "Лишний вес — это не позитив"
Елизавета Пескова высказалась о бодипозитиве: "Лишний вес — это не
Звезда фильма «Бумер» рассказал об аресте за двойное убийство
Звезда фильма «Бумер» рассказал об аресте за двойное убийство
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
"Песков сменил усы на бороду": в сети обсуждают новый имидж пресс-секретаря президента России
"Песков сменил усы на бороду": в сети обсуждают новый имидж
Россия планирует расширить базы в Сирии
Россия планирует расширить базы в Сирии
Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей на зарплаты
Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей
Далеко не первое беззаконие. МИД прокомментировал гибель Флойда в США
Далеко не первое беззаконие. МИД прокомментировал гибель Флойда в США

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Стоимость лечения COVID-19 на дому озвучила министр здравоохранения Ростовской области
Власти Москвы разъяснили, когда не будут штрафовать за отсутствие маски и перчаток
Новый коронавирусный скандал назревает в Ростовской области
Губернатор Костромской области обязал граждан носить маски