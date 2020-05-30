Быковская назвала бессмысленным ношение маски на улице

Вадим Карасев

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская фактически признала бесполезность защитной маски на улице. Однако с ней не согласился главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, сообщает издание «Привет-Ростов.ру».

На брифинге Быковская высказала свое отношение к нахождению на улице в маске, если рядом нет других людей. По ее мнению, в этом нет смысла, хотя от граждан этого требуют.

Обязательно носить маску в местах скопления людей: магазинах, поликлиниках, офисных и государственных учреждениях. За отсутствие средства защиты в таких местах гражданин может получить штраф.

Сейчас на многих магазинах появились объявления с просьбой входить только в маске и выдерживать дистанцию. Это говорит о сознательности и ответственности предпринимателей.

Но министру возразил глава Роспотребнадзора области. В ответ на слова Быковской Евгений Ковалев заметил, что речь идет о мерах социального дистанцирования. На улице человек непременно встречается с другими людьми. Следовательно, маску нужно надевать при выходе из дома.

Между тем, в своем официальном постановлении Роспотребнадзор говорит о нецелесообразности ношения маски на воздухе. На это руководитель пресс-службы губернатора РО Ирина Четвертакова заметила, что данные рекомендации не актуальны на сегодня.

В итоге так и осталось неясным, будет ли гражданину выписан штраф за пребывание без маски на улице.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 1 июня смягчили масочный режим и разрешили находиться на улице без маски и перчаток, оставив эту меру в качестве рекомендательной.

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