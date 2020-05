Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные

View this post on Instagram

"...Большая литература потому и большая, что она концентрирует все противоречия жизни. И чем больше мы этих противоречий обнаружим, тем интересней, богаче и тем больше эта история окажется про нас. Мы же никогда про себя не говорим, что мы плохие, мы злые. То есть, мы можем так сказать, чтобы другие отстали, но про себя-то мы понимаем, что мы хорошие, а злые -другие. И так всегда. Значит, очень важно, все делать про себя. Суметь исповедаться не только в какой-то одной роли, а во всех ролях. Это, собственно, и есть свойство великой поэзии. Шекспир, Чехов полностью включают себя в любого из персонажей. Недаром все шекспировские люди такие умные. И все так замечательно говорят и так интересно думают. Эдмунд мыслит не менее интересно, чем Эдгар. Потому, что в Эдмунде, так же как и в Эдгаре, есть Шекспир. Значит, и в Эдмунде, и в Эдгаре есть своя правда, есть своя трагическая правота. Найти эту правоту, прежде всего, в себе, обнаружить как эти правоты сталкиваются и образуют ядро трагедии. Когда зло сталкивается с добром, это скорее драма, чем трагедия. А вот, когда добро и зло живет и сталкивается в одном и том же человеке, и борется с добром и злом другого – вот тут и возникает трагедия. Потому, что из этого нет выхода. И тут мы с вами лицом к лицу с природой человека..." - Лев Додин о "Короле Лире". Трансляция спектакля завтра в семь вечера. Ссылка на канал театра есть в описании профиля.