Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные

Анастасия Иванова

30 мая

Концерт певицы Елки и танцевальный стрим известного диджея Дэвида Гетта, премьера документального фильма Теодора Курентзиса и марафон в поддержку независимых книжных магазинов "Редкие виды" — рассказываем, как интересно провести дома последние майские выходные в традиционной подборке РИА Новости.

С 2:30 (30 мая) до 1:30 (31 мая) доступна запись постановки Метрополитен-оперы "Сомнамбула". У американской писательницы и режиссера Мэри Циммерман артисты репетируют будущую премьеру и строят отношения друг с другом. В ролях — Натали Дессей, Хуан Диего Флорес.

приглашает маленьких зрителей на спектакльСергея Руббе в постановке Сергея Ерофеева.

В 11:00 Ханты-Мансийский театр кукол предлагает посмотреть видеозапись детского спектакля "Непослушная снежинка". Постановка Елены Евстроповой.

День

В 12:00 в музыкальном Театре Чихачева можно подключиться к трансляции сказки "Колобок".

В 13:00 Венская опера начнет показ детской версии постановки "Золушка". Запись 2018 года, дирижирует Вольф Вернер, в ролях — Брайони Дуайер, Кэролайн Венборн, Ульрике Хельцель и Симина Иван.

В 15:00 Музей Востока проводит онлайн-лекцию "Три цвета: белый, черный, красный. Образ красавицы во Вьетнаме".

В 15:00 проект “Большие гастроли” представит спектакль "Колобок" по мотивам русской народной сказки. Прямая трансляция из Санкт-Петербургского Большого театра кукол, режиссер — Руслан Кудашов.

В 16:00 Винзавод продолжает серию бесед с современными художниками. В этот раз участвуют Евгений Антуфьев, Иван Горшков и Ирина Корина.

В 16:00 Театр имени Сац запланировал показ постановки "Басни Крылова или ЗвероОпера", премьера которой состоялась в 2019 году.

В 16:00 в Электротеатре Станиславский в проекте “Кинотеатр Бориса Юхананова” можно посмотреть фильм Александра Белоусова о постановке "Голем" (2007).

В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнется “Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Режиссер Денис Радченко, дирижирует Петр Белякин.

В 17:00 Пермский Театр-Театр предлагает посмотреть постановку "Летучий корабль" Дамира Салимзянова. Музыка Максима Дунаевского, тексты песен Юрия Энтина.

В 18:00 “Балтийский дом” к своему 30-летию запланировал трансляцию спектакля “Маскарад” Государственного Малого театра Вильнюса. Режиссер — Римас Туминас, постановка 1997 года. В главных ролях – Арвидас Дапшис (Арбенин), Адрия Чепайте (Нина), Инга Бурнейкайте (Баронесса) и другие.

В 18:00 Государственный драматический театр Дрездена открывает доступ к "Мамаше Кураж и ее детям" Армина Петраса по пьесе Бертольта Брехта.

Вечер

В 19:00 в МДТ — Театре Европы можно посмотреть шекспировского “Короля Лира” в версии Льва Додина.

В 19:00 в Новой опере представят постановку "Дидона и Эней". Это диптих, в который вошла одноименная барочная опера Генри Перселла и произведение Майкла Наймана “Dido. Пролог”. Главные роли исполняют Илья Кузьмин и Виктория Яровая.

В 19:00 в РАМТе можно посмотреть спектакль “Ксения Петербургская”. За пьесу Вадима Леванова взялась режиссер Наталья Шумилкина, главную роль исполнила Татьяна Матюхова.

В 19:00 ТЮЗе Брянцева начинается показ “Время Ч”. Игра-размышление по рассказам Антона Чехова в постановке Владимира Чернышова.

В 19:00 Псковский пушкинский театральный фестиваль приглашает на трансляцию спектакля Театра Ленсовета "Пиковая дама. Игра" по мотивам пушкинской повести. Режиссер — Евгения Сафонова.

В 19:00 в Ленкоме начнется посвященный памяти Олега Янковского “Вишневый сад” в постановке Марка Захарова и Игоря Фокина.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

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Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

начнется выступление, который считается единственным в России проектом жанра “фолк-драм-н-бейс”.

В 19:00 стартует домашний концерт Елки. Певица исполнит свои известные хиты — некоторые с собственного балкона, а также пообщается со зрителями.

В 20:00 гамбургский Театр Талия, который проводит Неделю Шекспира, открывает доступ к записи "Гамлета". Постановка Люка Персеваля, премьера состоялась в 2010 году.

В 20:00 Благотворительный фонд "Галчонок" отмечает восьмой день рождения. Обещают зажигательные треки от диджеев, среди гостей — Ида Галич, Ингеборга Дапкунайте, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава и другие.