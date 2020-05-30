Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные
30 мая
С 2:30 (30 мая) до 1:30 (31 мая) доступна запись постановки Метрополитен-оперы "Сомнамбула". У американской писательницы и режиссера Мэри Циммерман артисты репетируют будущую премьеру и строят отношения друг с другом. В ролях — Натали Дессей, Хуан Диего Флорес.
приглашает маленьких зрителей на спектакль "Три поросенка" Сергея Руббе в постановке Сергея Ерофеева.
В 11:00 Ханты-Мансийский театр кукол предлагает посмотреть видеозапись детского спектакля "Непослушная снежинка". Постановка Елены Евстроповой.
День
В 12:00 в музыкальном Театре Чихачева можно подключиться к трансляции сказки "Колобок".
В 13:00 Венская опера начнет показ детской версии постановки "Золушка". Запись 2018 года, дирижирует Вольф Вернер, в ролях — Брайони Дуайер, Кэролайн Венборн, Ульрике Хельцель и Симина Иван.
В 15:00 Музей Востока проводит онлайн-лекцию "Три цвета: белый, черный, красный. Образ красавицы во Вьетнаме".
В 15:00 проект “Большие гастроли” представит спектакль "Колобок" по мотивам русской народной сказки. Прямая трансляция из Санкт-Петербургского Большого театра кукол, режиссер — Руслан Кудашов.
В 16:00 Винзавод продолжает серию бесед с современными художниками. В этот раз участвуют Евгений Антуфьев, Иван Горшков и Ирина Корина.
В 16:00 Театр имени Сац запланировал показ постановки "Басни Крылова или ЗвероОпера", премьера которой состоялась в 2019 году.
В 16:00 в Электротеатре Станиславский в проекте “Кинотеатр Бориса Юхананова” можно посмотреть фильм Александра Белоусова о постановке "Голем" (2007).
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнется “Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Режиссер Денис Радченко, дирижирует Петр Белякин.
В 17:00 Пермский Театр-Театр предлагает посмотреть постановку "Летучий корабль" Дамира Салимзянова. Музыка Максима Дунаевского, тексты песен Юрия Энтина.
В 18:00 “Балтийский дом” к своему 30-летию запланировал трансляцию спектакля “Маскарад” Государственного Малого театра Вильнюса. Режиссер — Римас Туминас, постановка 1997 года. В главных ролях – Арвидас Дапшис (Арбенин), Адрия Чепайте (Нина), Инга Бурнейкайте (Баронесса) и другие.
В 18:00 Государственный драматический театр Дрездена открывает доступ к "Мамаше Кураж и ее детям" Армина Петраса по пьесе Бертольта Брехта.
Вечер
В 19:00 в МДТ — Театре Европы можно посмотреть шекспировского “Короля Лира” в версии Льва Додина.
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"...Большая литература потому и большая, что она концентрирует все противоречия жизни. И чем больше мы этих противоречий обнаружим, тем интересней, богаче и тем больше эта история окажется про нас. Мы же никогда про себя не говорим, что мы плохие, мы злые. То есть, мы можем так сказать, чтобы другие отстали, но про себя-то мы понимаем, что мы хорошие, а злые -другие. И так всегда. Значит, очень важно, все делать про себя. Суметь исповедаться не только в какой-то одной роли, а во всех ролях. Это, собственно, и есть свойство великой поэзии. Шекспир, Чехов полностью включают себя в любого из персонажей. Недаром все шекспировские люди такие умные. И все так замечательно говорят и так интересно думают. Эдмунд мыслит не менее интересно, чем Эдгар. Потому, что в Эдмунде, так же как и в Эдгаре, есть Шекспир. Значит, и в Эдмунде, и в Эдгаре есть своя правда, есть своя трагическая правота. Найти эту правоту, прежде всего, в себе, обнаружить как эти правоты сталкиваются и образуют ядро трагедии. Когда зло сталкивается с добром, это скорее драма, чем трагедия. А вот, когда добро и зло живет и сталкивается в одном и том же человеке, и борется с добром и злом другого – вот тут и возникает трагедия. Потому, что из этого нет выхода. И тут мы с вами лицом к лицу с природой человека..." - Лев Додин о "Короле Лире". Трансляция спектакля завтра в семь вечера. Ссылка на канал театра есть в описании профиля.
В 19:00 в Новой опере представят постановку "Дидона и Эней". Это диптих, в который вошла одноименная барочная опера Генри Перселла и произведение Майкла Наймана “Dido. Пролог”. Главные роли исполняют Илья Кузьмин и Виктория Яровая.
В 19:00 в РАМТе можно посмотреть спектакль “Ксения Петербургская”. За пьесу Вадима Леванова взялась режиссер Наталья Шумилкина, главную роль исполнила Татьяна Матюхова.
В 19:00 ТЮЗе Брянцева начинается показ “Время Ч”. Игра-размышление по рассказам Антона Чехова в постановке Владимира Чернышова.
В 19:00 Псковский пушкинский театральный фестиваль приглашает на трансляцию спектакля Театра Ленсовета "Пиковая дама. Игра" по мотивам пушкинской повести. Режиссер — Евгения Сафонова.
В 19:00 в Ленкоме начнется посвященный памяти Олега Янковского “Вишневый сад” в постановке Марка Захарова и Игоря Фокина.© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".начнется выступление “Нейромонаха Феофана”, который считается единственным в России проектом жанра “фолк-драм-н-бейс”.
В 19:00 стартует домашний концерт Елки. Певица исполнит свои известные хиты — некоторые с собственного балкона, а также пообщается со зрителями.
В 20:00 гамбургский Театр Талия, который проводит Неделю Шекспира, открывает доступ к записи "Гамлета". Постановка Люка Персеваля, премьера состоялась в 2010 году.
В 20:00 Благотворительный фонд "Галчонок" отмечает восьмой день рождения. Обещают зажигательные треки от диджеев, среди гостей — Ида Галич, Ингеборга Дапкунайте, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава и другие.