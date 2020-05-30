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Цифросексуалы или в постели с роботом

Цифросексуалы или в постели с роботом

Сексологи бьют тревогу и прогнозируют в скором будущем появление еще большего количества разновидностей сексуальных ориентаций. В данном материале пойдет речь об одной из них – сравнительно новой, но уже довольно распространенной – так называемой цифросексуальности.


Кто это

Итак, цифросексуалы – это люди, питающие нежные чувства к высоким технологиям. То есть те, кто отдает предпочтение виртуальному сексу и практически равнодушен к реальному. Неужели традиционные сексуальные отношения уже в ближайшем времени отойдут на второй план? А сексуальные роботы полностью заменят живых людей и взаимоотношения с ними?

Психологи и сексологи сошлись в едином мнении, что цифросексуалы – это инфантильные люди, которые подсознательно «застряли» в глубоком детстве. Они не способны решать собственные проблемы, не обладают коммуникативными навыками и не способны уступать своему партнеру в некоторых вопросах. Им легче отказаться от отношений с реальным человеком в пользу сексуальной куклы, которая точно не станет перечить. Потому что так гораздо проще. Потому что так удобнее.


Ученые выделили две фазы, в результате которых цифросексуальность получила широкое распространение в массах. Первая наступила одновременно с появлением цифровых технологий, благодаря которым люди получили возможность удовлетворять свои сексуальные прихоти посредством мессенджеров. В повседневную жизнь ворвались социальные сети, видеосвязь и всевозможные сексуальные онлайн-игры.

Вторая фаза еще в разработке, и она подразумевает под собой полный отказ от живого человека в пользу секс-робота. Ученые уверяют, что появление новых «сексуальных игрушек» спровоцирует рост количества людей, которые предпочтут одиночество. Ведь современные роботы будут оснащены функциями, которые сделают их практически идеальными партнерами для секса.

Ультрасовременные датчики позволят куклам реагировать на каждое прикосновение человека и даже самостоятельно менять позу. Кстати, за отдельную плату любой желающий сможет приобрести себе сексуального робота как две капли воды похожего на бывшего партнера.

Рай для цифросексуала

Специалисты прогнозируют невероятную популярность подобным изобретениям. Учитывая, что число любителей виртуальной реальности растет в геометрической прогрессии. А ведь действительно, на лицо сплошные преимущества:


Сексуальный робот лишен любых комплексов;
Заранее запрограммирован на любимые позы;
Точно ни с кем не изменит;
Избавит от незапланированной беременности или заболеваний, передающихся половым путем;
Не станет устраивать скандалов на пустом месте;
Голова не болит, слова «нет» не знает.

Немного статистики

В результате многочисленных исследований, ученые пришли к неутешительному выводу. Мужское либидо стремительно падает. Все чаще и чаще представители сильного пола отдают предпочтение виртуальному сексу и просмотру порнофильмов. Так незаметно и перерастает безобидное увлечение в цифросексуализм. А совсем недавно в некоторых странах Запада открылись настоящие публичные дома с сексуальными роботами, которые в режиме нон-стоп готовы исполнять любые прихоти своего клиента.

Фирма, занимающаяся производством сексуальных кукол, чуть более семи лет назад провела опрос на тему: «Готовы ли вы вступить в сексуальные отношения с роботом?» Из 1000 опрошенных человек, 10% ответили утвердительно. Спустя еще пару лет компания повторила опрос. И уже около 18% были готовы заняться сексом с роботом. А после уточнения, что сексуальная игрушка будет полностью отображать желаемый образ партнера, 25% ответили однозначным согласием.

Преимущества виртуального секса

И все же только благодаря новейшим технологиям некоторые категории людей смогут иметь возможность реализовать свои сексуальные потребности в полной мере. Речь идет о людях с глубокой инвалидностью, которым довольно тяжело найти себе партнера.

На сегодняшний день существует три крупные компании, которые занимаются производством реалистичных сексуальных роботов. Однако ученые прогнозируют, что в самом ближайшем будущем эта цифра резко возрастет. И далеко не все поддерживают идею развития данной отрасли. Ведь, по мнению психологов цифросексуальность – вовсе не рывок в развитии человечества, а скорее наоборот.

# Интересное
По материалам: intrigue

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