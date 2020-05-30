Coral Travel открывает чартерные программы в Сочи и Анапу

Лидия Мартынова

Туроператор Coral Travel анонсировал запуск в июле чартерной полетной программы на курорты Краснодарского края на крыльях авиакомпании Royal Flight. Таким образом, практически все массовые туроператоры из «большой семерки» уже формируют этим летом туры на Черное море.

Как сообщили в Coral Travel, полетная программа туроператора на курорты Краснодарского края стартует с середины июля. Эксперты оценивают выбор срока начала полетной программы, как оптимальный. К этому времени в регионе уже должен быть снят карантин, а большинство популярных объектов размещения смогут начать свою работу с учетом опыта «пионеров» этого сезона – санаториев с медлицензией (часть из них начнет работу уже 1 июня).

Туроператор ставит чартерные рейсы на бортах Royal Flight из Москвы в Сочи с 14.07.2020 г. по 01.10.2020 г., частота вылетов: три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Чартерная цепочка в Анапу на крыльях Royal Flight запланирована у Coral Travel с 15.07.2020 по 02.10.2020, частота вылетов: три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

На сайте туроператора уже доступны к бронированию пакетные туры из Москвы в Сочи и Анапу. Доступны как пакеты с включенным авиаперелетом собственными рейсами авиакомпании Royal Flight, так и наземное обслуживание.

Как сообщают в Coral Travel, у компании есть в Краснодарском крае гарантированные места в отелях и санаториях различных категорий звездности. Дополнительно также можно забронировать индивидуальный трансфер и экскурсионную программу в регионах Сочи и Анапы.

Сейчас у Coral Travel цены на пакетные туры в Сочи с перелетом туда и обратно начинаются от 33 065 р. за двоих в отеле 3* (7 ночей).

Цены на пакетный отдых в Анапе с перелетом туда и обратно стартуют от 34 285 р. за двоих на 7 ночей в отеле 2*.

Напомним, ранее о постановке чартеров в Сочи объявили туроператоры ANEX Tour, TUI Россия, Интурист, Библио-Глобус, Pegas Touristik. Их программы стартуют в июне. Интурист в июле ставит чартеры в Анапу, в расписании Nordwind Анапа доступна с конца июня. Ссылки на программы этих игроков рынка можно найти тут: 1, 2, 3, 4,