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COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования

COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования

В скором времени, 23 июня, в штате Нью-Йорк состоятся праймериз – первичные выборы партийных кандидатов для участия в основных выборах президента США. Об этом сообщает американский сайт Democrat and Chronicle. Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, избиратели не лишены права личного участия в выборах – все избирательные участки 23 июня будут открыты.

Разумеется, при организации очного голосования будут соблюдаться все меры предосторожности: обязательное наличие у людей маски и перчаток, а также соблюдение ими социальной дистанции. Однако для того, чтобы избежать скопления людей на участках и в полном объеме обеспечить безопасность граждан, американские власти заявили о проведении предварительного (досрочного) голосования. Оно состоится с 13 по 21 июня. Таким образом, в совокупности процесс волеизъявления на праймериз будет включать в себя 10 дней, что позволит уменьшить количество людей на участках и снизить риски заражения коронавирусом.

Помимо этого, для тех, кто опасается за свое здоровье или находится в вынужденной самоизоляции, власти США предусмотрели дистанционный формат голосования по почте. Для этого гражданам вышлют открепительное удостоверение, обеспечив тем самым их право на волеизъявление. После заполнения специального документа с личной подписью он должен быть отправлен в избирательную комиссию (также по почте), где в дальнейшем будет учитываться наряду с результатами очного и предварительного голосования.

Очное, предварительное и дистанционное голосование в Америке состоится как на президентских выборах, так и на выборах в Конгресс и Сенат. Учитывая сложную ситуацию с пандемией, США расширили формы участия граждан в голосовании, при этом максимально сохранив тайность и легитимность их волеизъявления.

Помимо США, выборы в ближайшее время пройдут и в других странах мира, каждая из них также откроет избирательные участки для проведения очного голосования. Так, 21 июня в Сербии состоятся парламентские выборы, в Хорватии 5 июля граждане проголосуют за новый состав Сабора, во Франции в июне пройдет второй тур муниципальных выборов. Напомним, что во всех этих странах ситуация с распространением коронавируса была сложной – та же Америка до сих пор занимает лидирующую позицию по количеству зараженных COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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