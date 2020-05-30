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"Давайте не впадать в эйфорию": дирижер Турецкий призвал москвичей соблюдать график прогулок

"Давайте не впадать в эйфорию": дирижер Турецкий призвал москвичей соблюдать график прогулок
Фото: https://www.facebook.com/TuretskyChoir

Известный дирижер, основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России Михаил Турецкий призвал москвичей с пониманием отнестись к поэтапному снятию ограничений властями города.

"Я думаю, что мэрия Москвы принимает правильные меры по борьбе с коронавирусом. Пик заболеваемости достойно пройден. И теперь время постепенно и очень разумно возвращаться к привычной жизни, но с соблюдением необходимых мер. Ключевое - планомерно. С 1 июня москвичам разрешены прогулки. Но давайте не впадать в эйфорию. Сейчас именно тот переломный момент, когда необходимо максимально прислушаться к специалистам. Их рекомендации по соблюдению графика прогулок помогут нам не оказаться в новом очаге заболеваемости. Очевидно, что сдерживающие меры вводятся лишь на ближайшую перспективу. Давайте все отнесемся с понимаем ради постепенного возвращения к привычной и здоровой жизни в столице", - сказал Турецкий в комментарии АГН "Москва" в субботу.

Он также напомнил о необходимости соблюдать масочный режим. 

Ранее вирусолог рассказал, почему в Москве необходимо снимать ограничения постепенно.

Напомним, с 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.

"Яндекс.Карты" запустили сервис, на котором можно узнать график прогулок для своего дома в Москве. Пользователь должен ввести в поисковой строке адрес своего дома, а график будет показан автоматически. Интерактивную карту с графиком прогулок запустил портал мэра и правительства Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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