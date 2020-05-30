День 30 мая в истории

Алексей Вольцев

25 лет назад (1995) в России была введена в обращение стотысячная купюра.

Выпуск столь крупной купюры был обусловлен гиперинфляцией в стране. Через два года, в марте 1997 года, в оборот была введена купюра достоинством уже в 500 000 рублей.

В августе 1997 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». С 1 января 1998 года в России начался обмен денег: один новый рубль соответствовал 1000 старых.

Что интересно, современные 100 рублей идентичны банкноте 100 000 рублей образца 1995 года.

78 лет назад (1942) при Ставке Верховного Главного Командования Красной Армии был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД).

Его возглавил 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Пономаренко. ЦПШД должен был установить связи с партизанскими формированиями, координировать деятельность их штабов, а также снабжать партизан всем необходимым и осуществлять взаимодействие партизанских формирований с советскими войсками.

Важной частью работы штаба была подготовка кадров для осуществления диверсионных операций и пропагандистская работа среди жителей оккупированных территорий.

Первоначально он состоял из шести отделов: оперативного, информационно-разведывательного, связи, подготовки партизанских кадров, материально-технического обеспечения и общего. Кроме того, в ЦПШД входили центральный радиоузел, пункт сбора резерва и школы подготовки кадров. Позднее появились и другие отделы: политический, шифровальный, секретный и финансовый.

В общей сложности ЦПШД проработал 20 месяцев — до 13 января 1944 года.

97 лет назад (1923) была образована Республика Бурятия.

Бурятия вошла в состав Российской империи в начале XVIII века. До начала XX века её территория входила в состав Сибирской, Иркутской губерний, Забайкальской области (губернии). В начале 1920-х годов были образованы две Бурят-Монгольские автономные области: одна — в составе РСФСР, другая — в составе Дальневосточной республики.

30 мая 1923 года президиум ВЦИК постановил объединить эти области в Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую Республику с центром в Верхнеудинске (с 1934 года — Улан-Удэ). В 1958 году она была переименована в Бурятскую АССР, а в марте 1992 года — в Республику Бурятия.

124 года назад (1896) в Москве произошла давка на Ходынском поле.

На поле должны были пройти праздничные мероприятия, посвященные коронации императора Николая II. Однако место для народных гуляний было выбрано крайне неудачное: Ходынское поле использовалось как учебный полигон для Московского гарнизона, а также добывали песок. Всё поле было в ямах и траншеях, которые перед торжествами накрыли настилами.

На Ходынском поле были сооружены временные балаганы, питейные заведения для бесплатного угощения пивом и медом, а также павильоны для раздачи подарков. Были подготовлены 400 тысяч узелков с царским подарком, куда входили сайка, колбаса, сладости, пряник и эмалированная кружка с царским вензелем и позолотой. Все это было завязано в ситцевый платок, на котором с одной стороны был изображены вид Кремля и Москва-реки, а с другой стороны - портреты императорской четы.

Начало гулянья было назначено на утро 30 мая, но уже вечером предыдущего дня на Ходынское поле стали прибывать люди со всей Москвы и окрестностей. К утру здесь собрались более 500 тысяч человек. Когда началась раздача подарков, то огромная толпа бросилась к павильонам. Настилы, прикрывавшие ямы и траншеи, провалились и люди падали в них, не успевая подняться, а по ним уже бежала толпа. С большим трудом удалось рассеять толпу.

По официальным данным пострадали более 2600 человек, свыше 1300 — погибли. По распоряжению Николая II пострадавшим была оказана материальная помощь. На каждую семью погибшего было выделено по 1000 рублей, а похороны провели за счет казны.

326 лет назад (1694) в Архангельске было спущено на воду первое русское морское торговое судно «Святой Павел».

Корабль был заложен царем Петром I на Соломбальской верфи в 1693 году. «Святой Павел» был одним из шести трехпалубных торговых кораблей, которые были построены на государевой верфи с 1694 по 1701 год. Пушки для корабля были отлиты на заводе в Олонце лично Петром I. Он также собственноручно выточил такелажные блоки корабля.

45 лет назад (1975) в Париже представители десяти стран подписали соглашение о создании Европейского космического агентства (ЕКА).

Соглашение о его создании подписали: Франция, ФРГ, Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Бельгия, Дания, Нидерланды и Швейцария. Эта международная организация была сформирована на базе Европейского управления по космическим исследованиям и Европейской организации по разработке ракет-носителей.

Сегодня членами ЕКА являются 22 государства. В некоторых проектах агентства участвует Канада.

Штаб-квартира организации находится в Париже, а её представительства работают в США, России и Бельгии. В EКA входят четыре научных объединения: Центр космических исследований и технологий в Нордвайке в Нидерландах, Центр управления полетами в Дармштадте и Центр по отбору и подготовке астронавтов в Кёльне в Германии, а также Европейский космический исследовательский институт во Фраскати в Италии. Космические аппараты агентство запускает с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Основные направления деятельности ЕКА связаны с исследованиями ближнего и дальнего космического пространства, разработкой спутников для связи и навигации, созданием ракет-носителей, развитием наземных научно-технических центров.

124 года назад (1896) зафиксировано первое в мире дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок. Генри Уэллс, находившийся за рулем электромобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас.

К счастью, Эвелин отделалась лишь переломом ноги. Уэллс просидел под арестом несколько суток.

389 лет назад (1631) во Франции вышло издание под названием «La Gazette».

После этого слово «газета» вошло в обиход и осталось во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания. Название произошло от итальянского слова «gazetta», обозначающее серебряную монету, которой венецианцы в XVI веке платили за рукописные сообщения.

Издателем «La Gazette» был врач Теофраст Ренодо, который получил королевскую привилегию, дающую ему «право печатать и продавать всем, кому он посчитает нужным, новые газеты и рассказы обо всем, что произошло и происходит как внутри, так и за пределами королевства». Первые пять номеров «La Gazette» не имели выходных данных, номера различались только буквами в алфавитном порядке. А начиная с шестого номера в конце газеты стали публиковать адрес редакции и дату выпуска. Несколько раз изменив название, «La Gazette» просуществовала до 1915 года.