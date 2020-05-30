Детские оздоровительные лагеря Камчатки откроются не раньше 22 июня

Алексей Вольцев

Детские оздоровительные лагеря Камчатки откроются не раньше 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Камчатского края.

Окончательная дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации в крае.

«С учетом напряженной ситуации с распространением коронавируса пришкольные лагеря начнут работу не раньше 1 июля. Загородные оздоровительные лагеря примут первых детей точно не раньше 22 июня. Ближе к этому сроку мы еще раз оценим ситуацию в регионе, чтобы принять окончательное решение. Скорее всего, даже когда лагеря начнут функционировать, будет полностью запрещено посещения родителей», – сообщили в министерстве.

Уточняется, что в трех муниципальных районах Камчатки – Карагинском, Тигильском и в Палане, где санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной, в первых числах июня начнут работать пришкольные лагеря.