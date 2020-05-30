Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»

Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»

Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»

Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул», сообщает Комитет по образованию Псковской области.

Благодаря дистанционным технологиям в программе смогут принять участие школьники из отдаленных муниципальных образований, в том числе из центров «Точка роста».

Коллектив технопарка разработал десять уникальных программ. На выбор были предложены темы, помогающие развиваться в нескольких направлениях, в числе которых «Конструирование летательных аппаратов», «Основы работы с Arduino», «Основы 3D-моделирования в программе Autodesk Fusion 360», «Онлайн-картография» и «Введение в геоинформационные технологии» и ряд других.

На сегодня сформировано 17 групп, в которых будет заниматься 254 ребенка. В случае снятия ограничительных мер обучение продолжится в пришкольных лагерях.

На июль и август совместно с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» подготовлена программа «Технопредпринимательство».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации
Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля
Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
Студенты из Италии рассказали об обучении в Мининском университете
Студенты из Италии рассказали об обучении в Мининском университете
Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии Минпросвещения России
Правила проведения ЕГЭ разъясняют операторы горячей линии
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4
Башкирский государственный педуниверситет принял участие в волонтерской акции «Помогай в месяц май»
Башкирский государственный педуниверситет принял участие в
Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году
Минпросвещения подготовило проекты приказов о выдаче аттестатов
Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»
Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных
Больше, чем болезнь. Лукашенко высказался о "составляющих" коронавируса
Больше, чем болезнь. Лукашенко высказался о "составляющих"
На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги в грязь»
На Вислинской косе президента Польши встретили баннером «Деньги

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

На Ставрополье заработал «Кванториум»
В Красноярске откроют первый в регионе детский технопарк
В технопарке Королева будут изучать космос, роботов и компьютеры
Детский технопарк откроют в Калининградской области по указу Путина