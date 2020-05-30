Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»

Влада Некрасова

Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул», сообщает Комитет по образованию Псковской области.

Благодаря дистанционным технологиям в программе смогут принять участие школьники из отдаленных муниципальных образований, в том числе из центров «Точка роста».

Коллектив технопарка разработал десять уникальных программ. На выбор были предложены темы, помогающие развиваться в нескольких направлениях, в числе которых «Конструирование летательных аппаратов», «Основы работы с Arduino», «Основы 3D-моделирования в программе Autodesk Fusion 360», «Онлайн-картография» и «Введение в геоинформационные технологии» и ряд других.

На сегодня сформировано 17 групп, в которых будет заниматься 254 ребенка. В случае снятия ограничительных мер обучение продолжится в пришкольных лагерях.

На июль и август совместно с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» подготовлена программа «Технопредпринимательство».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.