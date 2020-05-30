Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов

Лидия Мартынова

Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по проведению вступительных очных экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях театрального искусства в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Минкультуры предложило Минобрнауки обсудить, как организовать очные экзамены для поступающих в творческие вузы. Предполагалось, что сдавать их будут желающие обучаться хореографическому искусству, живописи и графике, режиссуре кино, телевидения и театра, актерскому мастерству, вокальному искусству, операторству, художественному руководству оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, а также дирижированию.

"Мы благодарны Роспотребнадзору, что в своих рекомендациях они регламентировали проведение очных вступительных экзаменов. Это особенно важно для некоторых творческих специальностей, по которым невозможно проводить оценку дистанционно. Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", - приводит пресс-служба слова замминистра культуры Ольги Яриловой.

Учреждениям рекомендуется проводить дезинфекцию и проветривание помещений, мерить температуру на входе, обеспечить соблюдение социальной дистанции между находящимися в помещении. При этом при входе в здание и санузлы необходимо установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Кроме того, рекомендуется установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии, а также предусмотреть возможность увлажнения воздуха воздухоувлажнителями.