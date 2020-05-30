До пяти лет за вырезанный кабель: Зеленский подписал важный закон

Влада Некрасова

Посвятивший пятницу законотворческой деятельности, президент Владимир Зеленский решил помимо уклонистов подготовить неприятный «сюрприз» и для людей, охочих до кражи кабелей.

В частности, в подписанном 29 мая главой государства законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей» предусматривается наказание за кражу кабелей до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Так, законом, который Рада поддержала 13 мая, вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждения, а также технических средств или сооружений связи, входящих в состав сети, влекут за собой штрафы на граждан от 1700 до 3400 гривен и на должностных лиц от 5100 до 6800 гривен.

Кроме того, за умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

В случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет.

Отметим, что перед принятием закона Верховной радой, в Министерстве цифровой трансформации отметили, что этот закон имеет большое значение для нацбезопасности и поддержания бесперебойной связи во время пандемии.

При этом в ведомстве сообщили, что в Украине в период с 2015—2019 годы зафиксировано более 122 тысяч случаев краж и повреждений телекоммуникационных объектов. Одной из причин роста количества преступлений, по мнению специалистов, является несопоставимостью последствий с наказанием, которое может быть применено к злоумышленникам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава государства подписал закон о налогах для ФЛП, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц предпринимателей (ФЛП). В частности, документ предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде, с 1 января 2021 года.