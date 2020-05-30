Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, предотвратить новую вспышку COVID-19 удастся при сохранении ограничений которые необходимы для соблюдения социальной дистанции. Мясников отметил, что эпидемия «выдыхается».

Врач добавил, что составление графика прогулок для жителей Москвы — вынужденная мера. «Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. <...> Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — написал он.

Мясников подчеркнул, что Россия должна возвращаться «в нормальную жизнь» постепенно. Также он призвал граждан научиться сосуществовать с коронавирусной инфекции, повторные волны которой «весьма вероятны».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Так, москвичам позволят гулять, заниматься спортом при условии соблюдения перчаточного и масочного режима. Помимо этого откроются парки, автомобильные салоны, непродовольственные магазины, а также ряд точек по оказанию услуг. Остается запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.