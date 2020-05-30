Доктор Мясников усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса

Вадим Карасев

Александр МясниковКадр: О самом главном / YouTube

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса, так как клинические испытания могут длиться от трех до пяти лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.

По словам Мясникова, многие страны уже разработали препараты, вызывающие стойкое выделение антител, однако при этом остаются открытыми некоторые вопросы.

«Насколько эти антитела обеспечивают иммунитет? Насколько они устойчивы? Не могут ли они обладать парадоксальным действием (как уже было при разработке вакцины от коронавируса в 2003 году)? И самый главный: насколько эти вакцинные препараты безопасны для человека?!», — написал врач.

Он уточнил, что разработку вакцины можно ускорить, протестировав ее на ограниченном числе людей, но применять новые препараты на всем населении опасно. При этом Мясников не исключил, что за время разработки вакцины необходимость в ней может отпасть.

«С коронавирусом уже так бывало. Пока разрабатывали и тестировали вакцину против SARS и MERS, болезни сошли на нет и нужда в вакцинах отпала сама по себе», — заключил доктор.

Ранее Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации: прививки будут обязательными только для людей, чья работа связана с высоким риском заражения инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. В частности, речь идет о взаимодействии с биологическими жидкостями человека, уходом за животными.