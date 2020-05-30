Елизавета Пескова высказалась о бодипозитиве: "Лишний вес — это не позитив"

Вадим Карасев

Бодипозитив все чаще дает о себе знать на страницах глянца, в рекламных кампаниях, на подиуме, и даже похудение звезды вызывает отклик сторонников бодипозитива (похудение Адель, к примеру, они раскритиковали). 21-летняя Елизавета Пескова тоже решила высказаться о бодипозитиве и поделиться своим видением популярной темы.

Несколько дней назад дочь Дмитрия Пескова призналась у себя в инстаграме, что для нее "сомнительными клише красоты могут считаться маленький нос, пресс, талия, но никак не ожирение". Сегодня она развила тему пропаганды plus size. Пескова сразу оговорилась, что никогда не судила людей по внешности и на себе испытала весь ужас буллинга в школьные годы.





Елизавета Пескова

Но есть большая разница между внешностью и здоровьем. Как и между прибавлением веса и ожирением. Поправляться — нормально. Ненормально — себя запускать. У меня генетическая склонность к полноте, но я, несмотря на свою любовь к сладкому и мучному, делаю все, чтобы работать над собой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — заявила она.





Пескова подчеркнула, что приветствует разнообразие, когда речь идет о рекламных кампаниях, но между стереотипом о маленьком носе и стереотипом на здоровое тело она видит разницу. В качестве примера Елизавета привела историю вокруг шоу Victoria’s Secret, когда организаторов обвинили в навязывании обществу стандартов красоты.

Я поняла в чем заключается парадокс современных боди-позитивщиц. Если они все принимают и комфортно ощущают себя в своем крупном теле, чем им так мешает шоу с подтянутыми женщинами? Лично я, смотря на моделей Victoria’s Secret, думаю, сколько мне предстоит над собой работать, а не том, какие организаторы бездушные нетолерантные твари. Конечно, я не говорю о помешанных на похудении моделях, страдающих анорексией. Я говорю о людях, заботящихся о своем здоровье. Лишний вес — это не позитив. Это бодинегатив, который можно назвать таковым, подкрепив весомыми аргументами о здоровье, — заключила она.



