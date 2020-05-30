ЕР готова к сотрудничеству с новыми партиями, если они будут эффективны

Лидия Мартынова

"Единая Россия" готова обсуждать возможное сотрудничество с новыми политическими партиями, если они продемонстрируют свою эффективность, заявил в интервью РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

За последние полгода в РФ был создан ряд новых политических партий, среди них "За правду", Партия прямой демократии, "Новые люди", "Люди дела". Перминов отметил, что появление новых партий в стране – это позитивный факт. По его словам, каждый человек должен иметь возможность высказать поддержку той партии, которая "максимально соответствует колебаниям его настроения, разума, души". Но имеет ли для ЕР смысл создавать коалиции с этими партиями – это "вопрос будущего".

"Задам вопрос, сколько депутатов у только что регистрируемых новых партий? Ноль. Пока ноль, когда эта цифра изменится – будет предмет для разговора и обсуждения. Когда мы поймем, сколько за этими партиями избирателей, которые отдадут реальные голоса, а не будут делать виртуальные заявления, после этого мы, возможно, приступим уже к вопросу анализа необходимости создания таких коалиций", – сказал Перминов.

Госдуме следующего созыва, Перминов отметил, что по "судьбоносным для страны вопросам" создание специальных коалиций не требуется.

"В Думе действующего созыва уже были консенсусные голосования по ряду вопросов – это Крым, это президентские поправки к конституции. Большинство присутствующих в зале тогда поддерживало эти законопроекты – без создания коалиций и специальных групп... В главном – единство, в деталях – различие", – заключил Перминов.