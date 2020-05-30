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ЕР планирует ротацию глав реготделений, секретарями станут губернаторы

ЕР планирует ротацию глав реготделений, секретарями станут губернаторы
"Единая Россия" в ближайшее время проведет ротацию глав нескольких своих региональных отделений, новыми секретарями станут в том числе губернаторы, рассказал в интервью РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

"Единая Россия" в марте утвердила кандидатуры восьми глав субъектов РФ на должности секретарей своих реготделений. Так, отделения партии возглавили глава Удмуртии Александр Бречалов, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и другие. В октябре 2019 года еще 13 губернаторов были утверждены на должности секретарей реготделений.

"Смена секретарей в ближайшее время произойдет еще в ряде регионов", – сказал Перминов, пожелав "оставить интригу", каких регионов это будет касаться.


Дмитрий Медведев осенью прошлого года одобрил идею, согласно которой поддержанные "Единой Россией" на выборах губернаторы возглавят региональные отделения партии. По словам Перминова, эта практика себя оправдала. Так, без качественного "политического сопровождения экономических процессов на территории" не получится успешного развития территорий, уверен он.

"Я считаю, что политик регионального уровня, коим, вне всякого сомнения, является губернатор, должен разбираться не только в вопросах экономического уровня и бюджетного планирования, но и, конечно, должен понимать, как устроена политическая палитра региона, который он возглавляет. И если губернатор в своей деятельности опирается на фракции политического большинства, то и консенсус достигается, и развитие становится более успешным в этих территориях", – заключил Перминов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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