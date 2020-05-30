Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

22-летняя Кайли Дженнер подделала свой статус самого молодого миллиардера — к такому выводу пришел американский журнал Forbes и лишил ее прежнего места в своем рейтинге. Напомним, в прошлом году издание провозгласило владелицу бренда Kylie Cosmetics самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние. Однако теперь журналисты получили доказательства, что бизнесвумен преувеличила в глазах общественности масштаб своего успеха.

Не так давно Кайли продала 51% бренда Kylie Cosmetics косметической компании Coty. Как пишет Forbes, обнародованные в ходе этой сделки документы раскрыли тщательно хранимый секрет семьи Кардашьян — Дженнер: бизнес Кайли значительно меньше и менее прибыльный, чем многие считали. Звезды реалити-шоу потратили годы на то, чтобы убедить СМИ, в том числе и Forbes, поверить в свой миф.


Кайли Дженнер

Новые данные дают основание считать, что состояние Кайли Дженнер на самом деле составляет чуть менее 900 миллионов долларов (340 миллионов из них — это прибыль от сделки с Coty после уплаты налогов).

По данным компании Rakuten, в период с 2016 по 2018 год онлайн-продажи косметики Кайли сократились на 62%. Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что ее бизнес не мог рухнуть резко. Издание делает вывод, что он никогда и не был большим, но его владелица и ее окружение предоставляла СМИ ложные цифры.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела»
Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа Донбасса»
Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа
В России разделили смертность от коронавируса на три категории — Голикова
В России разделили смертность от коронавируса на три категории —
Вещи на стуле, обед «с вечера»: привычки, которые заставляют нас жить вчерашним днем
Вещи на стуле, обед «с вечера»: привычки, которые заставляют нас жить
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Сбербанк сообщил о росте потребительской активности россиян
Сбербанк сообщил о росте потребительской активности россиян
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе
Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об изнасиловании
Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об
COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса

Топ на сегодня

В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

Еще по теме

Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Опубликован список самых успешных звезд до 30-ти
Кайли Дженнер возглавила новый список самых богатых женщин по версии Forbes
Кайли Дженнер решила поставить себе золотые зубы (фото)