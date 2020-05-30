Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Астрологи расскажут вам о том, какой будет предстоящая неделя, каким окажется настроение звезд и как можно будет преодолеть трудности. Постарайтесь начать лето 2020 года правильно, с позитивной ноты.

В целом энергетика звезд и планет в данный период будет довольно благоприятной, поэтому стоит браться за самые важные дела. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют с 1 по 7 июня активно пользоваться позитивными установками и аффирмациями на успех. Сила повторения поможет вам преодолеть препятствия, стать успешнее во всех сферах жизни и счастливее.

Овен

Удача постоянно будет где-то рядом. Достаточно просто протянуть руку, задать правильный импульс себе и своим делам. Пришло время довериться интуиции и пойти по пути, на который указывает шестое чувство. Овнам стоит начать какое-то новое дело либо активизироваться в сфере любви.

В том случае, если будет плохое настроение, лучше пользоваться заговорами на удачу. Негативный настрой может спровоцировать рост проблем. Астрологи советуют не зацикливаться на негативных воспоминаниях и меньше слушать людей, которые нагнетают обстановку, выражают скептицизм и постоянно пребывают в унынии.

Телец

У Тельцов может сильно упасть настроение в первой половине недели. Так бывает, когда один длительный период сменяется другим. Ностальгия и сентиментальность дадут о себе знать. Бороться со всплесками отрицательных мыслей помогут пять способов поднять настроение. Эти методики помогут повысить продуктивность и возродят в Тельцах желание двигаться вперед.

Вторая половина недели с 4 по 7 июня пройдет под эгидой гармоничного взаимодействия звезд и планет. Это будет идеальное время для романтики, семейных посиделок. Одиноким Тельцам полезно будет взять волю в кулак и начать открыто заявлять о своих чувствах, но не без доли осторожности, чтобы не отпугнуть понравившегося человека мощным и неожиданным напором.

Близнецы

У Близнецов начинается благоприятный период, но если они не станут бороться с внутренними демонами и негативом, не все будет гладко. Эксперты рекомендуют разобраться с завистью, обидами и злостью. В этом Близнецам помогут пять эффективных способов. В хорошем расположении духа им удастся существенно преуспеть во всех сферах.

Неделя отметится стабильностью, поэтому можно будет брать больше работы либо больше времени посвящать отдыху. В этот раз Близнецы сами вольны выбирать свой путь и могут планировать свою жизнь так, как захотят. В любовной сфере им улыбнется еще большая удача, чем в деловой: звезды повысят их харизму.

Рак

В первые дни недели звезды будут в сильной дисгармонии, что может пробудить самые ужасные привычки Раков. 1 и 2 июня пройдут в достаточно негативном ключе, но даже это не сможет помешать Ракам в достижении целей, если они не будут фокусироваться только на плохом. В эти дни не стоит торопиться с выводами и принятием важных решений.

Начиная со среды энергетика звезд резко улучшится. Апатия и уныние уйдут прочь. Астрологи отмечают, что в начале июня Ракам удастся найти свое предназначение в жизни, поставить важные цели на следующие пару месяцев, обойти стороной опасности и забыть недавние неприятные повороты судьбы.

Лев

У Львов только один день этой недели может быть опасным и непредсказуемым — 3 июня. В этот день звезды будут излучать деструктивную энергию, поэтому эксперты советуют Львам пользоваться мощным заговором от невезения и проблем. Но и это не понадобится, если Львы смогут остаться оптимистичными в сложных ситуациях: в этом случае их уверенность и удача не оставят их.

Вторая половина недели идеально подходит для духовных поисков, отдыха и глубокого самоанализа. Выходные обещают быть динамичными и нестандартными. Можно попробовать отдохнуть так, как давно хотелось, но не получалось. Очень важным при этом станет окружение Львов. Близкие люди способны подарить им хорошее настроение и веру в себя.

Дева

Девам астрологи советуют быть внимательнее к чувствам и мыслям любимых людей, особенно если те входят в число самых ревнивых Знаков Зодиака. Не нужно провоцировать этих людей на негатив, лучше окружить их заботой. Девы умеют это делать лучше, чем кто-либо другой, так что в период с 1 по 7 число им просто нужно быть самими собой.

Избежать духовного хаоса, неразберихи и вспышек неуверенности Девам будет сложнее на выходных. Возможно, пришло время отдохнуть в спокойной домашней обстановке или заняться делами по хозяйству. Полезно будет посмотреть любимый фильм, почитать книгу, побыть наедине с собой. Если будет желание, можно собрать гостей у себя.

Весы

У Весов в начале лета начнется благоприятный период для любовных приключений. Это идеальное время для поиска второй половики, флирта и мимолетных романов. Всем, кто хочет создать крепкую и долговечную любовь, стоит заранее проверять любовную совместимость с потенциальным партнером. Это поможет избежать разочарований в будущем.

Всем, кто находится в отношениях, желательно посвятить себя второй половинке. Разумеется, не стоит забывать и про работу. Весам на этой неделе будет проще принимать важные решения. Нужно лишь иметь толику уверенности и смелости. Со 2 по 6 июня полезно будет заниматься шопингом, совершать покупки в интернете.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе улыбнется большая удача в делах и в бизнесе. Это идеальное время для совершения сделок, подписания бумаг, смены работы и поиска вдохновения. Успех ждет представителей творческих профессий, а также всех, чья работа связана с цифрами. Тем, кто часто находится в разъездах, стоит быть осторожнее.

В пятницу и субботу звезды и планеты могут заставить Скорпионов совершать типичные для их Знака ошибки. В эти дни лучше снизить активность в делах и в работе, сфокусировавшись на семье, друзьях, домашних делах и отдыхе. Полезно будет в конце недели сменить обстановку, развлечься, повеселиться от души.

Стрелец

У Стрельцов ожидается крайне позитивный период. Звезды и планеты очень спокойны, но их энергия созидательна, и она будет оставаться такой все семь дней. Пришло время ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Сильный ритуал поможет в исполнении задуманного. Никто и ничто не остановит мотивированных и заряженных позитивом Стрельцов.

На этой неделе получится самоутвердиться, поднять авторитет в глазах окружающих. Астрологи советуют Стрельцам стать более гибкими и готовыми к смене идеологии. Возможно, придется пересмотреть некоторые аспекты своей жизни. Необходимо будет бороться с жадностью и ревностью: эти чувства отбросят Стрельцов назад и лишат удачи.

Козерог

Для Козерогов начало недели будет благоприятным. Первые пару дней астрологи настоятельно советуют посвятить работе и домашним делам. Стоит отложить развлечения и бороться с прокрастинацией. Примерно со среды может начаться период резких изменений и неожиданных событий. Найти выход из сложных ситуаций помогут три эффективных способа.

Если не будет везти в делах и работе, стоит сфокусироваться на любви. Тем, кого в амурной сфере настигнут разочарования, можно будет найти отдушину в работе. Самое главное — не терять веру в себя и не впадать в уныние, если что-то пойдет не так, как было запланировано. Астрологи также советуют не делиться секретами и планами с малознакомыми людьми.

Водолей

У Водолеев ожидается очень благоприятный и продуктивный период. Звезды помогут им воплотить в жизнь свои мечты, достичь важных целей в любви и на работе. Изменить жизнь к лучшему поможет закон притяжения мыслей. Важно думать о хорошем и меньше фокусироваться на неприятностях, тогда жизнь преобразится в лучшую сторону.

В делах и в любви стоит проявлять поменьше наглости и хитрости. Обман до добра не доведет, а вот искренность и позитивный настрой помогут поднять мотивацию и себе, и близким. Также неделя идеально подходит для получения новых знаний, обучения, обмена опытом. Звезды улучшат сообразительность и память Водолеев.

Рыбы

Рыбам стоит побороть тягу к стереотипному мышлению. На этой неделе астрологи советуют им чаще думать своей головой и не делать выводов на основе субъективного чужого мнения. Нужно стараться докапываться до истины. Также стоит бороться с негативными установками, которые мешают добиваться желаемого.

В любовной сфере Рыбам помогут развитое чувство юмора и интуиция. Шестое чувство на этой неделе обострится и будет часто помогать Рыбам в поисках правды, в решении самых разных проблем. Также полезным может оказаться мнение старших поколений. Стоит взвешивать все за и против перед принятием решений.