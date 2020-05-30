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«Гознак» ответил на обвинения США в изготовлении для Ливии фальшивой валюты

«Гознак» ответил на обвинения США в изготовлении для Ливии фальшивой валютыФото: Maxim Burlak / Global Look Press

Российское предприятие «Гознак» ответило на обвинения США в изготовлении якобы фальшивой валюты для Ливии, назвав их необоснованными и неправомерными. Об этом изданию «Подъем» заявили в пресс-службе компании.

Купюры были изготовлены по контракту с Центральным Банком Ливии, чьи полномочия были подтверждены в 2016 году решением Правительства национального единства в Триполи. Оно является действующим до настоящего времени, подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Изготовленные банкноты были модифицированы и имеют визуальные отличия от предыдущей серии. Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии, в связи с этим необоснованно и неправомерно называть их фальшивыми, пояснили в «Гознаке». По данным предприятия, контейнеры с банкнотами Центрального банка Ливии были задержаны еще в сентябре 2019 года. С тех пор заказчик и «Гознак» пытались получить от мальтийских властей объяснения, но только сейчас они выступили с заявлением, которое искажает фактические обстоятельства взаимоотношений между «Гознаком» и Центральным банком Ливии.

Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что фальшивые динары были напечатаны «Гознаком» — российским предприятием, которое напрямую принадлежит правительству и занимается, в частности, производством банкнот, монет и паспортов. Заказчиком, по версии США, выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии. Госдеп также обвиняет Россию в усугублении экономических проблем Ливии.

Россия официально печатает валюту для других стран по заказу их центральных банков, для Ливии соответствующие операции проводятся с 2016 года. Банкноты заказывает параллельное правительство в Тобруке, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи и признанное ООН, не объявляло эти деньги вне закона.

США считают Россию одной из сторон ливийского конфликта. По данным Вашингтона, Москва оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, отправляя ему боевую технику. Армия Хафтара контролирует большую часть Ливии и противостоит силам ПНС.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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