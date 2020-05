Художник раздел изолировавшихся людей в групповом видеочате ради искусства

Вадим Карасев

Фото: @spencertunick

Художник, фотограф-акционист Спенсер Туник опубликовал в Instagram серию работ под названием «Держитесь поодиночке вместе», для создания которой раздел толпу изолировавшихся людей и сфотографировал их в групповом видеочате.

Couple Separated by Pandemic Germany | Mexico Stay Apart Together, 2020

Фото опубликовано @spencertunick

В проекте Туника приняли участие люди со всего мира. Как пишет New York Post, автор поставил перед собой задачу «адаптироваться к ограничениям в эти суровые времена».

. Stay Apart Together, 2020

Фото опубликовано @spencertunick

«Новые способы связи между людьми получат развитие, появится новый вид человеческой связи с учетом социального дистанцирования. А желание творить произведения искусства с большим числом людей все еще велико», — заявил Туник.

. Stay Apart Together, 2020

Фото опубликовано @spencertunick

В серии присутствуют как парные портреты, на которых два обнаженных человека в разных помещениях взаимодействуют друг с другом, так и групповые снимки, на которых раздетые люди предстают в одной позе, в некоторых случаях — в лицевых масках. Первые работы из серии Туник опубликовал в соцсетях в конце апреля, новые фотографии появляются с периодичностью в несколько дней.

. Stay Apart Together, 2020

Фото опубликовано @spencertunick

В июне 2019 года Туник устроил акцию в центре Нью-Йорка с участием нескольких десятков обнаженных моделей. Голые мужчины и женщины легли на площади возле станции метро «Астор-Плейс» на Манхэттене, держа в руках картинки с сосками. Акция была посвящена запрету Facebook и Instagram на демонстрацию женских сосков.