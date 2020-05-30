Интервью с самым популярным секс-тренером инстаграма Викси

Вадим Карасев

27-летняя блогер Виктория Рахматулина, более известная под ником @viksi666, прославилась своими роликами, на которых эффектно... засовывает в рот овощи. На этом умении девушка смогла построить успешный бизнес — запустила мастер-классы для прокачки интимной жизни. "Миссионер в области секс-просвещения" (именно так называет себя сама Викси) профессионально учит женщин "глотать шпаги любой длины и диаметра", а мужчин — основам правильного куннилингуса. В своем блоге Викси делится занимательными фактами про секс, обещает поставить на путь фитоняшки без ЗОЖ-фашизма и дает житейские советы. Одним словом, эта девушка знает, как помочь и рассмешить. Мы поговорили с Викторией о феминизме, бодипозитиве, любимых игрушках для взрослых, культуре орального секса в России, оргазме и пластических операциях.

Если в Европе секс-тренер — уже вполне привычная профессия, то в нашей стране можно по пальцам пересчитать тех, кто обучает интимным ласкам. Одной из самых популярных и узнаваемых экспертов в этой области в России можно смело назвать блогера @viksi666. Более миллиона человек в инстаграме ежедневно ждут ее постов про самое сокровенное (в телеграме у нее более 100 тысяч подписчиков). За свою недолгую карьеру (Виктория запустила свой курс два года назад) она успела написать книгу (тиражом 7 тысяч экземпляров), дать парочку громких интервью (на YouTube-шоу "Нежного редактора" и на канале "Россия-24") и обучить, по собственным словам, около двух тысяч человек.





Виктория, фитнес-тренер по образованию, изначально вела блог в инстаграме, рассказывая про правильное питание и тренировки, а также работала в спортивном зале. Фотографии фигуристой девушки как с обложки Playboy и так собирали тысячи лайков, однако на достигнутом блогер решила не останавливаться. Около двух лет назад, чтобы привлечь внимание аудитории, девушка решила показать "фокус" с бананом (засунув его по самые гланды), ей тут же начали писать фолловеры с просьбой научить их так же. Они-то и предложили ей запустить свои курсы (муж Виктории во всем ее поддерживал). Вика собрала контрольную группу у себя на кухне, провела первый пробный тренинг, и когда все прошло успешно, то открыла набор на первую живую группу.

Сейчас, в период изоляции, онлайн-курсы пользуются особенной популярностью. Есть несколько направлений: "глубокая глотка с инвентарем" (9 999 руб.), "мануальные техники с нуля" (2 500 руб.), "куни-курс для мужчин" (2 999 руб.), "вагинальный массаж" (1 999 руб.), "сквирт" (1 499 руб.), "эротический массаж" (2 999 руб.), "фут-фетиш" (2 999 руб.), "позы и позиции" (1 299 руб.). Что самое важное — они постоянно обновляются и дополняются.





В отличие от других секс-курсов, Виктория не ограничивается курсами для женщин (и акцент делает именно на женском удовольствии), а также запустила тренинг для мужчин. Прежде чем его записать, она создала контрольную группу из ста девушек, учла их жалобы и сделала работу над мужскими ошибками.

Мы пришли в этот мир кайфовать, принцесса, и чем раньше мы научимся это делать, тем больше времени у вас останется на счастье, радость и мокрое удовольствие. В этом нет ничего сложного и стыдного, но это то, что реально повысит качество жизни. И самое главное: даже если парню кажется, что вы делаете это для него, — вы делаете это исключительно для себя,

— уверена Викси.

Судя по отзывам, довольными остаются все: и мужчины, и женщины, освоившие технику.

Я сама так кайфанула от процесса без ожидания неприятных рефлексов и болевых ощущений, полностью расслаблена и уверена в себе и своих действиях.

После не первого года совместной жизни удивить друг друга было сложно. Но весь курс структурирован, все настолько подробно и понятно изложено, что в голове выстраивается план действий от и до. Все в восторге! Спасибо за изюминку в отношениях!

Спасибо за языковой курс! Оказывается, я почти все делал не так. К своему стыду должен признать, что до своих 33 лет неправильно все делал. Но теперь все изменится, благодарю, было познавательно,

— вот такие благодарные отзывы можно найти в блоге девушки.

Мнение редакции может не совпадать с высказываниями героя интервью.

Виктория, как бы вы описали то, чем занимаетесь, людям, которые про вас ничего не слышали?

Если бы это были серьезные, приличные люди, перед которыми нельзя говорить лишнего, я бы сказала, что веду курсы повышения сексуальной квалификации.





Расскажите, как в голову пришла идея сделать свои секс-курсы?

Я просто постила в инстаграм ролики, как засовываю в себе в глотку длинные шарики, бананы, баклажаны и так далее. Мне стали писать девушки с просьбами, чтобы я их научила. Потом я в шутку написала пост, что если когда-нибудь соберусь открыть женские курсы, то буду учить там не готовить. Девушки стали пытаться записаться ко мне на эти курсы, притом что это была шутка. Так я и собрала группу. Это было два года назад.









Вы написали книгу "Как умеет женщина". Откуда черпали материал: богатый опыт или читали специализированную литературу, если да, то какую?

Моя книга не про секс. Это сборник советов женщинам. Я долго собирала вопросы, которые волнуют мою аудиторию. Смотрела по популярным постам в инстаграме с самой высокой вовлеченностью, потом сделала "грязный ход" — зашла на один из форумов в интернете. С психологами и сексологами не консультировалась, это книга от первого лица.





Сейчас один из топовых запросов у сексологов — женщина хочет больше секса, чем мужчина. Как вы думаете, с чем связана такая тенденция?

Такая тенденция появилась не так давно, она возникла в начале пандемии. Когда люди столкнулись с непониманием, что будет с их жизнью и работой. Поэтому мужчинам стало хотеться чуть меньше. А если в целом говорить о том, что женщина порой более сексуально активна, то здесь дело просто в наличии свободного времени. Обычно это те девушки, которые меньше заняты на работе. Могу судить по себе и подругам, что когда целый день расписан по минутам, то секса не хочется столько, чтобы мое желание не совпадало с желанием партнера.





Вы часто устраиваете в инстаграме сессии в формате "вопрос — ответ". Какой вопрос чаще всего задают девушки, а какой мужчины?

Есть целый список. Как просить деньги у мужчины? Что делать с воздухом во влагалище, когда при половом акте раздается "хлюпающий" звук? Как подготовиться к анальному сексу? А у мужчин вопросы иные. Например, как намекнуть женщине на оральный секс? Как склонить девушку к анальному сексу? Почему женщина ругается, если сама причину конфликта не называет?

















Вторая тема — харассмент в МГУ. Требуют запретить отношения студентов и преподавателей. Как вы на эту ситуацию смотрите, уместно ли говорить о добровольности, когда один партнер априори обладает большей властью?

Честно говоря, не слышала про эту историю. Притом, что я стараюсь быть в курсе всех событий. Опять же все зависит от преподавателя, студенки, самой ситуации. Одно дело, если это несносный дедок-профессор, который, прежде чем поставить зачет, должен потрогать за все выпирающие места, в этом случае это харассмент. А если это молодой аспирант, который влюбился в свою студентку и вступил только с ней в отношения, почему нет? Университет же — просто место, где один работает, а второй учится. Всем есть 18 и все взрослые люди.





Вы как-то сказали: "Мы живем в прекрасное время, когда женщине не нужен мужик, чтобы выжить. И тебя никто не будет считать старой девой, если ты в 35 лет не будешь замужем". Как думаете, институт брака себя изжил?

Нет, не изжил, но он изменил свою форму. Если раньше ты вступал в брак, чтобы с тобой рядом был партнер, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне (здесь даже дело не в материальной поддержке), то сейчас брак — это союз двух сильных людей, которые идут по жизни вместе и не перестанут быть самостоятельными личностями. В советское время женщины работали, поэтому традиции висеть на шее у мужика как таковой нет.





Как относитесь к фем-движению?

Сама идея феминизма не может быть мне чужда, потому что я женщина. Но русский формат феминизма (рьяное доказывание своих прав в сети) вызывает у меня кучу негативных эмоций. Я против агрессивной агитации и против методов феминисток. Я люблю женщин и поддерживаю женщин. Я допускаю, что порой женщина может что-то делать хуже, чем мужчина.





Не потому что мы люди второго сорта, а просто в силу гормонов, порывов чувств мы больше зависим от эмоций. Из-за них нам порой дают поблажки в мужском обществе: нам уступают место, пропускают вперед в очереди, объясняют какие-то вещи более тактично и деликатно. Мне с этим живется нормально, я вообще не против этого.





Нередко радикальные феминистки пишут мне в директ, говорят, что женщина не должна быть способом ублажения мужчин.





Как справляетесь с хейтом в соцсетях?

Инстаграм сейчас сильно облегчил задачу, когда ввел функцию "ограничить" и "игнорировать". Когда мне пишут что-то плохое, я просто этого не вижу. Есть хейтеры, за которыми я сама слежу. Некоторые пользователи сети каждое утро на протяжении двух лет желали мне плохого. Для меня это как сериал. Я не воспринимаю агрессию всерьез, мне просто интересно, что будет в следующей серии.





А что думаете по поводу бодипозитива?

Я интерпретирую это слово как принятие себя. Изначально оно означало принимать себя с инвалидностью, пигментными пятнами, растяжками, с теми вещами, которые ты не в силах изменить. И тебе просто нужно полюбить себя такой и понять, что вне зависимости ни от чего твое тело выглядит круто. Ты все равно остаешься прекрасной, желанной и красивой. Но когда люди начинают разжираться до невероятных размеров (не по причине болезни, например), и это плохо влияет на их здоровье, то я этого не понимаю.





Как считаете, достигать оргазма с партнером — это важно?

Вообще, женский оргазм — это все-таки забота прежде всего женщины. Если что-то не получается, покрути, поверти, добавь секс-девайсов и добейся своего. У мужчин с этим проще: передернул затвор, и до финиша он точно дойдет. А у женщины все устроено намного сложнее. Главный совет — не имитировать.





Были какие-нибудь забавные истории, произошедшие во время мастер-классов?

Мне кажется, нет, потому что девчонки очень напрягаются, когда туда приходят. Мне нужно, чтобы все проходило без сучка без задоринки. Вы представляете, сидит целый класс девушек, перед каждой резиновый член, никакой заминки не должно быть.





Меня иногда умиляет и удивляет то, как мужчины поднимаются в класс вместе со своими дамами, чтобы проверить, что в классе все прилично, никакой оргии сейчас не будет и посторонние мужчины не придут.

Есть, кстати, собирательный образ девушки, которая приходит на курсы. Это девчонки от 27 до 37 лет. Бывают и моложе, и старше. Чаще всего это женщины, которые следили за моим блогом год или два и наконец-то решились прийти на курс. В основном это замужние женщины, которые уже все умеют и знают, что хотят от жизни, но просто буквально 5 сантиметров не долезло.





Расскажите про отдельный курс для мужчин по куннилингусу. Как сказала одна из читательниц: "Наши мужчины не умеют полировать фасолинку, относятся к этому брезгливо". Согласны с этим мнением?

Главный аргумент мужчины, которым он объясняет отказ делать куннилингус, — "это не по-пацански, четкие парни этого делать не должны". Отголоски блатной культуры все равно оставили отпечаток на сознании молодых людей, выросших в 80-х и 90-х. Некоторые мужчины забывают, что они уже повзрослели, на них никто не смотрит и ребята со двора не узнают.





Раскрой парочку секретов. В чем все-таки секрет отличного орального секса?

Главный секрет — правильно подготовить женщину к непосредственной стимуляции клитора. Перед тем, как приступить к практике, откройте анатомическую карту, изучите строение клитора. Клитор — это не только тот отросточек, что виден глазу, он большой, часть этого органа находится внутри.





Некоторые мужчины даже не знают толком, где клитор находится. Они понимают, что где-то между ягодицами и носом, и пытаются найти.

А какие у вас самые любимые сериалы или произведения про секс?

Отмечу повесть Александра Куприна "Яма", а также роман "Тайный дневник девушки по вызову". Недавно начала смотреть сериал "Половое воспитание", но мне не зашел. Из профессиональной литературы назову книгу про "Вумбилдинг", но не понимаю, как на этом целую систему построили. Я не сексолог, не слежу за секс-блогерами, по образованию я фитнес-тренер.

Вся моя история с курсами "Глубокая глотка" началась с того, что я умею объяснять, я провожу занятие как тренировку, не рассказываю про раскрытие женских сексуальных чакр или как включить хищницу в своей вагине. Я даю только практику.





Вы предельно откровенны с поклонниками и не скрываете, что делали пластику. Расскажите о своем опыте, особенно интересно про пластику груди. Благодаря Лере Кудрявцевой и ее негативному опыту тема безопасности имплантов снова стала как никогда популярна.

Я сделала три операции по увеличению груди. Сначала у меня совсем не было бюста, хирург поставил мне маленькие импланты по 250 мл, это неполный второй размер. На первую операцию я решилась в 23 года. Была не очень довольна результатом, и как только восстановилась после операции, тут же собралась на вторую. Уговорила пластического хирурга поставить мне 400 мл под железу, а не под мышцу, чтобы влезло больше. Но я не предусмотрела, что активно занимаюсь спортом, у меня достаточно низкий процент жира, и когда я худею, то контур импланта становится заметен.









Викси (архивное и свежее фото)

Со вторыми имплантами я в итоге проходила пару лет, но потом началась история с маркой Allergan (производитель отозвал грудные импланты Natrelle), и мне пришлось заменить их снова.









Викси (архивное фото)













Давайте вернемся к теме секса. Один из самых новых курсов — фут-фетиш. Расскажи о нем поподробнее, пользуется ли популярностью курс по доведению партнера до логического завершения с помощью ступней?

Я ввела его, потому что было очень много запросов от мужчин. Карантин — это такое время, когда так и хочется попробовать что-то новое. Многим захотелось получше изучить партнера. Судя по продажам, популярностью пользуются фут-фетиш и мануальные практики. Эту самоизоляцию люди изучали на ощупь друг друга так, как не изучали друг друга никогда.

А как подскочил спрос на секс-игрушки! Расскажите про свои любимые.

В этом плане мои вкусы совпадают со вкусами большинства женщин — это бесконтактный вакуумный клиторальный стимулятор Womanizer. Доводит до оргазма быстрее всего, ты можешь контролировать и продлевать оргазм, меняя режимы.

Вибропулю интересно использовать, причем и для стимуляции партнера в том числе. Это такая универсальная штучка, которая подходит всем. Если у меня игривое настроение, и я хочу пошалить, то беру клиторальный вибратор Moxie от We-Vibe. Он крепится на трусы и управляется с помощью пульта.









Люблю эрекционные кольца, мужчины с ними все сразу гораздо лучше чувствуют. Часто использую большие, крепкие цепи, прикрепляю их к кровати. Это не БДСМ-практики, а просто игровые. Ощущение скованности или, наоборот, полного контроля возбуждает. Особенно когда тебя сковывают не китайскими пластиковыми наручниками.











