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Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком

Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком
Граждане чаще всего пользуются мобильным банком для пополнения собственных счетов, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили прошлогодние данные по всем операциям, которые клиенты совершали в мобильном банке. Были проанализированы возрастная и географическая структура, самые востребованные платежи, средняя сумма перевода.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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