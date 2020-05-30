Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком
Сегодня, 04:56 Лидия Мартынова
Граждане чаще всего пользуются мобильным банком для пополнения собственных счетов, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили прошлогодние данные по всем операциям, которые клиенты совершали в мобильном банке. Были проанализированы возрастная и географическая структура, самые востребованные платежи, средняя сумма перевода.
По материалам: ria.ru