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Иван Ургант, Оксана Фандера, Рената Литвинова, Надежда Михалкова и другие посадили деревья для "Черешневого леса"

Иван Ургант, Оксана Фандера, Рената Литвинова, Надежда Михалкова и другие посадили деревья для "Черешневого леса"

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", учрежденный Bosco di Ciliegi, уже не мыслим без весенней посадки деревьев его звездными друзьями. В этом году им не удалось собраться вместе из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но организаторы решили не нарушать добрую традицию и разослали саженцы всем участникам акции, чтобы они смогли посадить свои "фамильные" деревья в разных местах. Так в районах Москвы и в Подмосковье зазеленели молодые вишни и черешни, посаженные руками Ивана Урганта, Валерии, Ренаты Литвиновой, Надежды Михалковой, Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, а также многих других звезд.

Николай Цискаридзе посадил черешневое дерево под окнами своего дома в городе и обещал наблюдать, как оно растет. Многие участники акции прикопали саженцы на своих дачных участках, приобщив к этому делу младших членов своих семей. А Эвелина Хромченко призналась в отчетном видео, что дачи у нее нет, а дом находится посередине каменных джунглей, поэтому она решила посадить дерево в честь фестиваля в студии художника Димитрия Семакова, чтобы после окончания вынужденной изоляции пересадить черешню в более подходяще место.

Рената Литвинова призналась в инстаграме, что посадила свое дерево в память об Олеге Янковском — первом и бессменном президенте "Черешневого леса". Сын актера Филипп и невестка Оксана Фандера тоже в память о нем сняли видео.

В этом году фестивалю исполняется 20 лет, и откроется юбилейный ХХ "Черешневый лес" 31 мая.


Иван Ургант


Юлия Пересильд с дочерью


Рената Литвинова



Надежда Михалкова


Надежда Михалкова с детьми



Валерия и Иосиф Пригожин



Филипп Янковский


Оксана Фандера и Филипп Янковский рядом с портретом Олега Янковского


Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева с сыном


Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочерью


Сергей Гармаш с семьей


Олег Меньшиков и Анастасия Чернова



Евгений Миронов с племянниками


Ингеборга Дапкунайте


Татьяна Тарасова


Иван Янковский


Николай Цискаридзе


Антон Табаков с семьей


Валерий и Виола Сюткины


Надежда Соловьева и Владимир Познер


Татьяна Михалкова


Марина и Виктор Лошак


Михаил Швыдкой


Денис Мацуев и Екатерина Шипулина


Сати и Владимир Спиваковы


Игорь Бутман


Алексей Немов с семьей


Лариса Рубальская


Сергей Филин с семьей


Юрий Башмет


Андрей Макаревич


Елена и Константин Ремчуковы

Эвелина Хромченко

Рената Литвинова

Надежда Михалкова

Николай Фоменко


 


Филипп Янковский и Оксана Фандера

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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