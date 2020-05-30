Иван Ургант, Оксана Фандера, Рената Литвинова, Надежда Михалкова и другие посадили деревья для "Черешневого леса"
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", учрежденный Bosco di Ciliegi, уже не мыслим без весенней посадки деревьев его звездными друзьями. В этом году им не удалось собраться вместе из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но организаторы решили не нарушать добрую традицию и разослали саженцы всем участникам акции, чтобы они смогли посадить свои "фамильные" деревья в разных местах. Так в районах Москвы и в Подмосковье зазеленели молодые вишни и черешни, посаженные руками Ивана Урганта, Валерии, Ренаты Литвиновой, Надежды Михалковой, Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, а также многих других звезд.
Николай Цискаридзе посадил черешневое дерево под окнами своего дома в городе и обещал наблюдать, как оно растет. Многие участники акции прикопали саженцы на своих дачных участках, приобщив к этому делу младших членов своих семей. А Эвелина Хромченко призналась в отчетном видео, что дачи у нее нет, а дом находится посередине каменных джунглей, поэтому она решила посадить дерево в честь фестиваля в студии художника Димитрия Семакова, чтобы после окончания вынужденной изоляции пересадить черешню в более подходяще место.
Рената Литвинова призналась в инстаграме, что посадила свое дерево в память об Олеге Янковском — первом и бессменном президенте "Черешневого леса". Сын актера Филипп и невестка Оксана Фандера тоже в память о нем сняли видео.
В этом году фестивалю исполняется 20 лет, и откроется юбилейный ХХ "Черешневый лес" 31 мая.
Эвелина Хромченко
Рената Литвинова
Надежда Михалкова
Николай Фоменко
Филипп Янковский и Оксана Фандера