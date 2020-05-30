Иван Ургант, Оксана Фандера, Рената Литвинова, Надежда Михалкова и другие посадили деревья для "Черешневого леса"

Вадим Карасев

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", учрежденный Bosco di Ciliegi, уже не мыслим без весенней посадки деревьев его звездными друзьями. В этом году им не удалось собраться вместе из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но организаторы решили не нарушать добрую традицию и разослали саженцы всем участникам акции, чтобы они смогли посадить свои "фамильные" деревья в разных местах. Так в районах Москвы и в Подмосковье зазеленели молодые вишни и черешни, посаженные руками Ивана Урганта, Валерии, Ренаты Литвиновой, Надежды Михалковой, Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, а также многих других звезд.

Николай Цискаридзе посадил черешневое дерево под окнами своего дома в городе и обещал наблюдать, как оно растет. Многие участники акции прикопали саженцы на своих дачных участках, приобщив к этому делу младших членов своих семей. А Эвелина Хромченко призналась в отчетном видео, что дачи у нее нет, а дом находится посередине каменных джунглей, поэтому она решила посадить дерево в честь фестиваля в студии художника Димитрия Семакова, чтобы после окончания вынужденной изоляции пересадить черешню в более подходяще место.

Рената Литвинова призналась в инстаграме, что посадила свое дерево в память об Олеге Янковском — первом и бессменном президенте "Черешневого леса". Сын актера Филипп и невестка Оксана Фандера тоже в память о нем сняли видео.

В этом году фестивалю исполняется 20 лет, и откроется юбилейный ХХ "Черешневый лес" 31 мая.





Иван Ургант





Юлия Пересильд с дочерью





Рената Литвинова









Надежда Михалкова





Надежда Михалкова с детьми









Валерия и Иосиф Пригожин









Филипп Янковский





Оксана Фандера и Филипп Янковский рядом с портретом Олега Янковского





Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева с сыном





Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочерью





Сергей Гармаш с семьей





Олег Меньшиков и Анастасия Чернова









Евгений Миронов с племянниками





Ингеборга Дапкунайте





Татьяна Тарасова





Иван Янковский





Николай Цискаридзе





Антон Табаков с семьей





Валерий и Виола Сюткины





Надежда Соловьева и Владимир Познер





Татьяна Михалкова





Марина и Виктор Лошак





Михаил Швыдкой





Денис Мацуев и Екатерина Шипулина





Сати и Владимир Спиваковы





Игорь Бутман





Алексей Немов с семьей





Лариса Рубальская





Сергей Филин с семьей





Юрий Башмет





Андрей Макаревич





Елена и Константин Ремчуковы

Эвелина Хромченко

Рената Литвинова

Надежда Михалкова

Николай Фоменко

Филипп Янковский и Оксана Фандера