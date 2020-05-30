Япония сфокусируется на продвижении своих регионов

Лидия Мартынова

Пандемия коронавируса как шанс переформатировать туристический продукт и уйти от «чрезмерного» туризма. Одной из первых по этому пути готова пойти Япония. На чем будет акцентировано продвижение популярного туристического направления в «постпандемическую» эпоху, читайте в нашем материале.

КАК ЯПОНИЯ СПРАВЛЯЕТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Япония успешно борется с коронавирусом. В стране с населением более 120 млн человек чуть более 16 тыс. случаев Covid-19. Японское правительство 25 мая отменило режим ЧС, введенный по всей стране 8 апреля.

Как рассказала на круглом столе в формате онлайн «О туризме после пандемии COVID-19», организованном АТОР и АНТОР, директор московского представительства Национальной Туристической Организации Японии (JNTO) г-жа Айри Мотокура, ситуация в стране очень спокойная.

В Японии, которая в 2019 году приняла более 31 млн. иностранных туристов, разрабатывают меры по возобновлению туризма с акцентом на безопасность путешествий и отдыха. Так, гостиницам рекомендовано внедрить онлайн-регистрацию, на многих туристических объектах и местах общего пользования туристов, например, при нахождении в лифте, рекомендовано социальное дистанцирование.

Как подчеркнула г-жа Мотокура, для предотвращения распространения коронавируса даны рекомендации исключить общение в закрытых помещениях, избегать толпы и тесных контактов.

РАЗГРУЗИТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ

Как во многих странах мира, Япония начнет восстановление туризма с внутреннего рынка. Когда страна откроется для иностранных путешественников, пока неизвестно. Однако «пауза» на въездном рынке стала хорошим поводом проанализировать туристические потоки и, помимо традиционного «Золотого» маршрута, предложить новые направления внутри страны.

По словам представителя японского туризма, из-за наплыва иностранных туристов в последние несколько лет Япония столкнулась с проблемой overtourism.

«Многие туристы, особенно в пике сезона, хотят посетить Золотой маршрут – это Токио, Осака и Киото. В новой реальности, после окончания пандемии, «номером один» станет безопасный туризм с меньшим количеством контактов между людьми. Поэтому мы хотим больше продвигать регионы и префектуры Японии», - отметила г-жа Мотокура.

ФОКУС НА РЕГИОНЫ

Директор московского представительства JNTO напомнила, что Япония – не самая большая страна по площади (с севера на юг это 3 тыс. км), однако разнообразие климатических и культурных особенностей делает путешествие в каждый регион уникальным.

«У каждого региона есть свой климат, своя культура, особенности кухни и достопримечательности. Так, в северных регионах зимой есть возможность покататься на лыжах на хороших горнолыжных курортах, наслаждаясь местными деликатесами и горячими источниками. В Японии больше 500 горнолыжных курортов. В это время в Окинаве, самой южной префектуре с субтропическим климатом, возможен отдых на море и пляже, дайвинг. В Японии есть много регионов, малоизвестных туристам. Но те, кто там был, говорят, что это замечательно, самобытно и незабываемо. Просто кайф. Именно там можно почувствовать Японию», - рассказала Айри Мотокура.

«Мы хотим использовать пандемию как возможность отойти от Золотого маршрута. Поэтому туристический офис сосредоточится на продвижении путешествий в регионы Японии. Мы будем делать это через вебинары и онлайн тренинги», - подчеркнула директор московского представительства JNTO.

Один из вебинаров, посвященный путешествиям в Японию осень и зимой», состоялся 18 мая на платформе онлайн Академии АТОР.

В записи вебинар «Интересная Япония: Осень и Зима в стране восходящего Солнца» можно посмотреть по этой ссылке.