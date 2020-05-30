Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об изнасиловании

Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об изнасиловании

Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об изнасилованииСтас Костюшкин Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение после того, как рассказал о пережитом в детстве насилии. Видеозапись опубликована в его Instagram-аккаунте.

По словам Костюшкина, после признания некоторые стали его «поливать грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду». «Я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить», — заявил артист.

Ранее Костюшкин в ходе передачи «Алена, блин!» рассказал, что его изнасиловали в восемь лет. Он рассказал, что мужчина угрожал убить его друзей. «Он говорит: "Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — сказал Костюшкин. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела» России
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессивные дела»
Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа Донбасса»
Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа
В России разделили смертность от коронавируса на три категории — Голикова
В России разделили смертность от коронавируса на три категории —
Вещи на стуле, обед «с вечера»: привычки, которые заставляют нас жить вчерашним днем
Вещи на стуле, обед «с вечера»: привычки, которые заставляют нас жить
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Сбербанк сообщил о росте потребительской активности россиян
Сбербанк сообщил о росте потребительской активности россиян
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах в Донбассе
Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об изнасиловании
Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об
COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
COVID – не помеха: в США откроют участки для голосования
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса

Топ на сегодня

В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

Еще по теме

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет
Стас Костюшкин полностью разделся на глазах у всех
Стас Костюшкин сознался в измене
Стас Костюшкин продемонстрировал, как приучает сына к тренировкам (ФОТО)