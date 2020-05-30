Экс-участник «Чай вдвоем» записал обращение после рассказа об изнасиловании

Вадим Карасев

Стас Костюшкин Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение после того, как рассказал о пережитом в детстве насилии. Видеозапись опубликована в его Instagram-аккаунте.

По словам Костюшкина, после признания некоторые стали его «поливать грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду». «Я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить», — заявил артист.

Ранее Костюшкин в ходе передачи «Алена, блин!» рассказал, что его изнасиловали в восемь лет. Он рассказал, что мужчина угрожал убить его друзей. «Он говорит: "Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — сказал Костюшкин. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет.