Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту

Влада Некрасова

Многие кредитные организации ожидали повышения спроса на валюту у населения, этому способствовало скорое начало сезона отпусков, в преддверии которого люди покупали валюту, а также девальвация рубля, рассказал агентству “Прайм” директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.​

“Помимо начала сезона отпусков, в преддверии которых люди покупали валюту, еще и девальвация российского рубля вызвала спрос, а учитывая низкие ставки по банковским вкладам в валюте, люди не видят необходимости держать их в банках, поэтому предпочитают хранить их в банковских ячейках или других собственных хранилищах. В целом, это даже отчасти лучше для банков, так как содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним”, — сказал эксперт.

Сегодня, несмотря на укрепление рубля, сохраняются опасения его дальнейшего ослабления для компенсации бюджетных потерь от низких цен на нефтепродукты, поэтому многие, у кого есть сбережения в рублях, конвертируют их в валюту и снимают.