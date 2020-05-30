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Кабмин одобрил выделение средств Приангарью на защиту от паводков

Кабмин одобрил выделение средств Приангарью на защиту от паводков

Правительство России направит 1,289 миллиарда рублей из резервного фонда на строительство сооружений инженерной защиты в Иркутской области. Соответствующее решение принято  по итогам заседания 28 мая, сообщает пресс-служба кабмина.

«Проект распоряжения предусматривает выделение средств в объёме 1 289 329,2 тысяч рублей… Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении.

В июне 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек, четверо пропали без вести, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Всего от наводнения пострадали более 45 тысяч человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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