Кабмин одобрил выделение средств Приангарью на защиту от паводков

Алексей Вольцев

Правительство России направит 1,289 миллиарда рублей из резервного фонда на строительство сооружений инженерной защиты в Иркутской области. Соответствующее решение принято по итогам заседания 28 мая, сообщает пресс-служба кабмина.

«Проект распоряжения предусматривает выделение средств в объёме 1 289 329,2 тысяч рублей… Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении.

В июне 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек, четверо пропали без вести, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Всего от наводнения пострадали более 45 тысяч человек.