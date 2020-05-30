Как долететь до курортов Краснодарского края в июне и сколько это стоит

Влада Некрасова

Курорты Краснодарского края намерены постепенно открыться в июне. Некоторые авиаперевозчики уже существенно снизили цену на перелеты в Сочи и Анапу, рассчитывая привлечь массового туристов ценой. Однако спрос в июне напрямую зависит от снятия режима карантина на краснодарских курортах и смягчения требований Роспотребнадзора к объектам размещения.

В КОНЕЦЕ МАЯ ОТМЕНЕНА ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ РЕЙСОВ

В конце мая в связи с низким спросом из-за режима карантина в Краснодарском крае большинство рейсов в этот курортный регион отменяются авиакомпаниями. Напомним, карантин в Краснодарском крае должен быть снят только 6 июня (однако по некоторым, пока неподтвержденным, данным, его могут продлить еще на неделю)

Так, по данным онлайн-табло аэропорта Сочи (Адлер), 27 мая из 63 рейсов по расписанию выполняются только 10. Будут выполнены только рейсы из Екатеринбурга («Уральские авиалинии»), Санкт-Петербурга (а/к «Россия»), Новосибирска (S7), Брянска («Азимут»), четыре рейса из Москвы («Аэрофлот» - 2 рейса, «Ямал», «Уральские авиалинии», S7) и Саранска («РусЛайн»).

При этом 53 рейса отменены (Москва – 28 рейсов, Красноярск, Уфа, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Тель-Авив, Краснодар, Норильск, Казань, Ереван, Симферополь, Самара, Пермь, Кемерово, Стамбул, Астрахань).

В аэропорту Анапы 27 мая из 16 рейсов будут приняты только три (два из Москвы – «Аэрофлот» и «Уральские Авиалинии» и из Санкт-Петербурга (а/к «Россия»). Тринадцать рейсов (из Москвы, Екатеринбурга и Брянска) отменены.

АВИАТОРЫ СТАВЯТ НА ИЮНЬ, НО СНИМУТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАСТИ КРАЯ?

С июня ситуация с рейсами в аэропорты Сочи и Анапы обещает измениться – по мере снятия ограничительных мер в регионах.

На июнь некоторые российские авиакомпании выставили экстремально низкие цены, однако перспективы хорошего заполнения рейсов в первую неделю и даже первую половинную июня эксперты оценивают, как небольшие. Несмотря на низкие по сравнению с прошлым годом цены на билеты, туристы (основной драйвер спроса в этом сезоне) будут сдержанны в своих намерениях.

Причина этого – ограничения в Краснодарском крае и Крыму, грозящие прибывающим до 6 июня обсерватором на 14 дней, необходимость справок об отсутствии коронавируса и «справок об эпидокружении», которые достать крайне сложно.

Поэтому, говорят эксперты, в первую неделю июня многие рейсы авиакомпаний могут быть также отменены или перенесены с объединением – из-за невысокого спроса. Если карантин будет продолжен, а требования о предоставлении справок отдыхающими не смягчены – спрос в июне будет не слишком высоким даже с очень «вкусными» ценами на перевозку.

САМОЛЕТ ПОБЕЖДАЕТ ПОЕЗД

Как бы то ни было, авиаторы строят большие планы на июнь и намерены привлечь массового туриста в Краснодарский край. По сравнению со средней июньской ценой 2019 года (10000 р за билет туда и обратно) в Сочи из Москвы, тарифы основных существенно снижены, и из регионов также. Самолет побеждает на здесь поезд – если в начале июня поездка туда и обратно в Сочи на фирменном поезде РЖД в купе обойдется туда и обратно от 6750 р., а в Анапу – от 11000 р, то самый дешевый авиабилет на эти же даты в эти пункты назначения – наполовину дешевле (а иногда и более).

Такой тренд объясним, как экспансией на направлении лоукостера «Победа», так и постановкой рейсов в Сочи двумя крупными чартерными игроками – AZUR air и Nordwind, выставившими хорошие цены.

Напомним, на базе перелетов Nordwind, AZUR air, Red Wings, Royal Flight, «Уральских авиалиний» и авиакомпании «Россия» в июне в Сочи и Анапу формируют свои туристические пакеты туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI, «Интурист», «Библио-Глобус». Ссылки на их программы можно найти тут: 1, 2, 3, 4, 5.

В то же время, значительная, если не бόльшая часть бронирований курортов Юга России у туроператоров и турагентов – это бронирование только размещения в санаториях и отелях, очень многие туристы предпочитают приобретать перелет самостоятельно.

СКОЛЬКО СТОИТ РЕГУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ДО СОЧИ И АНАПЫ

На сайте авиакомпании «Победа» можно найти авиабилеты на перелет из Москвы в Сочи и обратно (1-8 июня) от 3148 р. на человека в «Базовом» тарифе, от 4146 р. в «Возвратном» тарифе и от 6299 р. в тарифе «Выгодный».

Из Екатеринбурга в начале июня билет туда и обратно в Сочи будет стоит от 6496 р. на человека, из Новосибирска во второй половине июня – от 8000 р. на человека. Довольно привлекательны цены на перелет в Сочи туда и обратно из Казани во второй половине июня – цены стартуют от 3698 р. на человека туда и обратно.

В Анапу у «Победы» к продаже билеты из Москвы доступны только с середины июня, минимальная стоимость авиабилета туда-обратно (13-20 июня) – 3498 р. Из Екатеринбурга во второй половине июня билет туда и обратно в Анапу обойдется у «Победы» от 4247 р.

У материнской компании «Победы» - «Аэрофлота» - цены на билеты из Москвы в Сочи туда и обратно (1-8 июня) стартуют от 5148 р. на одного взрослого в эконом-классе (тариф «Эконом Лайт»). Билеты эконом-класса в Сочи на те же даты из Екатеринбурга и Казани стартуют от 5444 и 5700 р соответственно (но это рейсы с пересадкой в Москве).

Что касается рейсов в Анапу, то минимальные цены билета туда и обратно в начале июня (1-8 число) у «Аэрофлота» таковы: из Москвы – от 8082 р. из Казани (с пересадкой в Москве) – от 11610 р.

Еще одно дочернее предприятие «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», предлагает перелет из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно в начале июня от 7510 р. за 1 взрослого пассажира, в Анапу – от 9544 р. за билет туда и обратно.

У авиакомпании Red Wings во второй половине июня (15-22) перелет туда и обратно в Сочи из Москвы начинается от 4440 р. на 1 человека, из Санкт-Петербурга во второй половине июня – от 5880 р.

Авиакомпания S7 предлагает перелет из Москвы до Сочи и обратно (1-8 июня) от 4800 р. до 6800 р. в эконом-классе в зависимости от тарифа. Из Новосибирска до Сочи на эти же даты такой же биллет будет стоить от 11 754 до 14554 р., из Самары – от 5651 до 6651 р. на одного за билет round trip.

Билет S7 в Анапу из Москвы и обратно (1-8 июня) обойдется от 4002 р. до 5002 р. в эконом-классе на 1 человека, из Самары – от 5568 до 6668 р., из Екатеринбурга – от 4913 до 5913 р.

Билеты «Уральских авиалиний» в Сочи из Москвы (1-8 июня, туда и обратно), обойдутся в зависимости от тарифа от 4595 р. до 11595 р. на человека. Бизнес-класс стоит туда и обратно 57 926 р. на одного пассажира. Из Екатеринбурга билет этой авиакомпании до Сочи и обратно на те же даты сейчас можно купить за 9 822 р.

Для Анапы цена на билет туда и обратно у «Уральских авиалиний», из Екатеринбурга и Москвы, соответственно, стартуют от 11259 р. на человека и 7679 р. на человека.

Хорошие цены дают и чартерные авиакомпании. Так, билеты в Сочи у AZUR air доступны с 15 июня (вылеты из Москвы ежедневно). Билет на одного человека (туда – 15 июня, обратно – 22 июня) обойдется от 4010 р. до 8509 р. в зависимости от тарифа.

У Nordwind Airlines стоимость самого дешевого билета из Москвы в Сочи и обратно в начале июня стартует от 3508 р. за билет туда и обратно на 1 взрослого. Из Уфы такой билет обойдется в 5652 р., а из Екатеринбурга билет только в одну сторону в Сочи с вылетом 12 июня уже будет стоить 6506 р.

Рейсы в Анапу у Nordwind запланированы только с конца июня, минимальная стоимость авиабилета туда и обратно из Москвы – 7442 р.