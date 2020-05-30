Как познакомиться с парнем, не используя приложения для знакомств?

Лидия Мартынова

Всем тем, кто так и не смог примкнуть к лагерю любителей онлайн-знакомств. А также тем, кому порядком наскучили мелькающие на экране телефона фотографии незнакомых красавчиков.

Как познакомиться с парнем, не открывая Tinder?

Воспользоваться одним из способов, представленных ниже.

Выйди из дома

Поищи в гугле различные ивенты, которые проходят в твоем и близлежащих городах. Концерты, выставки, дегустации, благотворительные мероприятия и прочее, и прочее. Даже если ты живешь в небольшом городе, наверняка ты сможешь организовать себе неплохой досуг. А жительницам мегаполисов и вовсе грех жаловаться на жизнь. Прекращай рассказывать всем, что на тебе висит венец безбрачия и бери свою судьбу в свои руки. Посуди сама – где ты скорее встретишь своего идеального спортивного и активного принца? В отделе вина в супермаркете у дома или на благотворительном марафоне в следующую пятницу?

Аэропортная романтика

Если ты не мчишься к стойке регистрации, сметая все на своем пути, времени у тебя более чем достаточно. В который раз ты уже обновила ленту своего «Инстаграма»? Закрой его наконец и посмотри по сторонам. Наверняка рядом с тобой сидят пара-тройка скучающих красавчиков. «О, вы тоже туда летите? Не подскажете, куда мне стоит направиться в первую очередь, когда наш самолет опустится на землю? Составите компанию?»

Стадион

Отправляйся на спортивное мероприятие вместе с друзьями. Даже если ты не являешься фанаткой спорта, не лишай себя шанса познакомиться с одинокими симпатичными парнями, болеющими за свою команду.

На таких мероприятиях энергия льется рекой. Адреналин зашкаливает. Пока вон тот симпатичный парень находится в эйфории, бери его тепленьким.

Сделай комплимент незнакомцу

Правильно сделанный комплимент может не только поднять настроение человеку, но и поспособствовать началу разговора. Скажи парню, стоящему перед тобой в очереди, какие у него классные кроссовки/часы/авокадо в корзине. Улыбайся и покажи ему, какая ты дружелюбная и классная.

Не прокатило? Ну ничего, найдем другого парня. У которого не только кроссовки, но и коммуникативные навыки ничего.

Музей искусства

Темы для разговора здесь просто неисчерпаемы – подойди к парню, с интересом разглядывающим эту непонятную инсталляцию и поинтересуйся его впечатлениями. Или же подойди к красавчику и скажи, что тебе срочно нужно ему что-то показать. Прямо сейчас! Подведи его к любому экспонату и таинственно замолчи. А потом скажи «Окей, я ничего не понимаю в искусстве, просто хотела познакомиться».

Даже если твои поиски парня не увенчаются успехом, сможешь получить новые впечатления. И поснимать классные «сторис» для Instagram, разумеется.

Убери телефон

Кинь его на дно своей сумки, если не решаешься оставить своего питомца дома. Смотри по сторонам. Быть может, какой-то парень уже посылает тебе взгляды, а ты этого не замечаешь, потому что листаешь чьи-то дурацкие «сторис»!

Помощь зала

Попроси своих друзей/коллег/знакомых познакомить тебя с кем-нибудь. Ты всегда можешь сбежать с неудачного свидания под благовидным предлогом. Но что если свидание окажется очень даже удачным? Никогда не знаешь, кто из твоих знакомых ходит в один спортзал или живет по соседству с мужчиной твоей мечты.

Ход конем

У тебя уже есть знакомый, с которым вы находитесь в непонятных отношения? Вроде нравитесь друг другу, флиртуете постоянно, но дальше этого дело не идет? Либо ты ему нравишься, но он боится сделать первый шаг, либо он не планирует строить с тобой отношений и просто флиртует. Если тебя все устраивает – окей. Но если ты подсознательно закрываешься от других парней, потому что ждешь действий от этого, пора расставить все точки над i. Пригласи его куда-нибудь. Согласен? Наконец-то! Дело сдвинулось с мертвой точки.

Отказал? Ну и черт с ним. Зато ты набралась смелости и все выяснила. Можешь купить себе ведерко мороженого и бутылку вина. Но не увлекайся – в пятницу у нас благотворительный марафон, помнишь?

Книжный магазин

Попроси высокого красавчика достать тебе книгу с верхней полки. Или же скажи, будто выбираешь подарок для друга и не можешь выбрать из двух книг. Спроси, какие жанры ему больше нравятся. Можешь дать ему пару советов. Докажи, что книга по твоей рекомендации достойна внимания – сядьте на диванчик (во многих крупных книжных магазинах такие маленькие пуфы расставлены по залу) и прочитайте пару страниц.

Стэндап

Почему бы и нет? Посети одно из таких мероприятий. Расслабься, смейся над шутками. И посматривай на симпатичных незнакомцев. Заодно поймешь, кто из присутствующих парней обладает тем же чувством юмора, что и ты. Черт, он правда не понял ту шутку? Почему он сидит с таким каменным лицом? Отметаем.

Парки и парни с собаками

Это же так мило, когда мужчина заботится о ком-то, кроме себя самого! Красивые парни с собаками получают больше всего «мэтчей» в Tinder, это точно! Кроме того, многие парни прекрасно понимают, что девушки клюют на красавчиков с собаками. Может он и сам не против познакомиться и слоняется по этому парку потому, что прочитал пару статей про то, как познакомиться с девушкой?

Неожиданно для себя самой

Согласись на мероприятие, на которое тебе не хочется идти. Попробуй нечто, что ты сама от себя не ожидала. Друзья будут рады – наконец мы смогли вытащить эту дикую зверюшку из норки! А ты сможешь завести парочку интересных знакомств.

Инстаграмом единым

Окей, теперь твоя Insta-зависимость может оказаться очень кстати. Получилось завести беседу с парнем? Предложи подписаться друг на друга в Instagram. В конце-концов, на дворе 21 век. Зачем просить его номер телефона и ждать звонка, когда можно под шумок просмотреть его фотографии, узнать о нем побольше и найти повод для того, чтобы написать ему?

В баре

Отправляйся в бар. Одна или с друзьями. Если ты ни разу не бывала в таких заведениях одна, такой эксперимент будет выходом из зоны комфорта. Новые эмоции помогут побороть твой страх и ты решишься познакомиться с понравившимся парнем. Но помни о безопасности.

В компании друзей и подруг ты будешь чувствовать себя спокойнее. Не забывай стрелять глазами и улыбаться симпатичным парням.

Улыбайся

Надменное лицо холодной высокомерной стервы хорошо для «Инстаграма». Но вот потенциальных бойфрендов ты можешь распугать. А если ты не привыкла проявлять инициативу и ждешь первых шагов от парней, велика вероятность остаться ни с чем. Поработай над своей улыбкой. Можешь потренироваться перед зеркалом.

Накормила и опоила

Закажи понравившемуся парню еду или напиток. Когда он повернется, чтобы посмотреть на тебя, подмигни ему и улыбнись – так дружелюбно и очаровательно, как только можешь.

Творец своей судьбы и не только

Давно мечтала раскрыть в себе творческий потенциал и записаться на какие-нибудь классы? Хватит мечтать. Открывай поисковик, ищи и записывайся. Здесь возможны несколько благополучных исходов – ты найдешь себе парня; ты заведешь себе новых друзей; найдешь свое призвание и даже начнешь на этом зарабатывать; вычеркнешь один пункт из списка «Успеть сделать до 30/40/70».

Вечеринка

Классика. Друзья уже перестали тебя куда-либо звать, зная, что ты не придешь? Что ж, ты еще покажешь им, какая ты непредсказуемая женщина! Если ты не знаешь почти никого из присутствующих, тем лучше. Попроси своих знакомых представить тебя свободным красавчикам.

Шокирующие данные

Британские ученые выяснили, что если читать советы и не применять их на практике, жизнь не меняется в лучшую сторону.

Сенсация!