Как правильно и с пользой заполнить анкету на сайте знакомств

Анастасия Иванова

Сейчас познакомиться в виртуальном пространстве стало гораздо проще и удобнее, нежели в реальном. Да и dating площадки растут как грибы, после хорошего дождика. Каждый может выбрать по душе любой сайт знакомств. Вот только прежде чем приступить к основной цели – знакомству, необходимо выполнить одно, самое важное условие – грамотно заполнить свой профиль.

Как заполнить анкету на сайте знакомств девушке

К знакомству в сети, как и в реальной жизни, нужно подходить максимально ответственно. Если, конечно, твоя главная задача – построение серьезных отношений в перспективе. Поэтому нельзя упускать из вида ни малейшей детали. Иначе ты рискуешь просто впустую потратить драгоценное время, сетуя на неблагосклонность судьбы-злодейки.

Твои цели

Прежде чем приступить к заполнению своего профиля на одном из сайтов знакомств, постарайся максимально честно и, прежде всего, сама себе ответить на конкретный вопрос: «Кого ты надеешься здесь встретить?» Хорошего собеседника, с которым можно будет весело поболтать, парня для серьезных отношений или состоятельного мужчину, готового платить за твои прихоти. И потом, уже отталкиваясь от ответа, начинай смело двигаться к своей цели. Помни о том, что абстрактное и размытое описание качеств желаемого спутника (например, хочу настоящего мужчину) может растянуть твои поиски на долгие месяцы или даже года.

Покажи себя в выгодном свете

Запомни одну аксиому. Удачное фото, размещенное в твоем профиле – залог успеха. И спорить с этим глупо, потому что все мы знаем, «чем любят мужчины». Ну, так и почему бы не порадовать мужской глаз? В идеале если это будут профессиональные снимки, а не селфи, сделанное наспех в ванной. При выборе ракурса удели особое внимание деталям. Ты ведь точно знаешь, что лучше всего подчеркнуть, а что – умело скрыть от посторонних (а тем более мужских) глаз.

Нюдовый макияж будет гораздо предпочтительнее боевого раскраса. Ведь не секрет, что подавляющее большинство мужчин не выносят броского и вызывающего макияжа. И пожалуйста, не нужно фотошопа! Во-первых, это действительно смотрится нелепо, а во-вторых, возможная встреча в реальной жизни все равно расставит все по своим местам.

Что в имени тебе моем

Имя – это второе, на что потенциальные женихи обращают внимание. Случается это, конечно же, уже после того, как их привлекли твои фото. И можешь не сомневаться, ники вроде «сахарная девочка», «просто душка», «хозяйка твоего сердца» и прочие сильно проигрывают реальным именам.

О себе

Расскажи о себе интересно и увлекательно. Доступным языком. Поверь, уместить все свои достоинства и лучшие качества вполне реально в 5-6 предложений. И вовсе необязательно писать всю свою биографию и воспоминания, начиная с сознательного возраста. Ты ведь не хочешь, чтобы твой потенциальный избранник уснул перед монитором?

Еще один важный момент – будь предельно честна и откровенна. Поэтому если ты ничего не смыслишь в рыбалке, то не стоит указывать ее как свое хобби, дабы привлечь как можно больше поклонников.

Не хочешь афишировать свои недостатки? И не нужно! Ты всегда можешь намекнуть на них в шутливой форме, тем самым убив «двух зайцев». С одной стороны, ты заинтригуешь потенциального кавалера, с другой – удивишь отменным чувством юмора.

Следи за тем, чтобы снимки, размещенные в твоем профиле сайте знакомств, соответствовали твоему повествованию. Потому как «скромная и домашняя девушка» не очень вяжется с фотографией, где ты гордо восседаешь у барной стойки с глубоким декольте.

Пиши грамотно и уверенно. И если с первым все предельно ясно, то со вторым часто возникают вопросы. Не нужно сомневаться в себе! Смело заменяй «познакомилась БЫ» на «познакомлюсь», «хотела БЫ найти» на «ищу»!

И еще. Время от времени не забывай дополнять свою анкету и совершенствовать текст. Фото годичной давности тоже неплохо было бы обновить, как бы ты себе не нравилась на предыдущих снимках.

Как заполнить анкету на сайте знакомств парню

Молодые люди при заполнении анкеты на сайтах знакомств чаще всего предпочитают особо не заморачиваться. И напрасно! Ведь правильно подать информацию о себе – уже гарантия успеха. О том, как это сделать – читай ниже.

Никаких псевдонимов

Ну, или, по крайней мере, твой вымышленный никнейм не должен выглядеть нелепо. Не сомневайся, в 99% случаев девушка отдаст предпочтение Андрею, а не «Бегущему по граблям». Однако это тот самый случай, когда и вместо вульгарного Сани стоит написать хотя бы Alex.

Немного о себе

Писать красивыми и загадочными эпитетами – прерогатива девушек. В твоем случае лучше обойтись коротким, но содержательным текстом.

Важно! Если твоя задача №1 – найти девушку для серьезных отношений – старайся писать максимально правдиво и емко. Если же ты пришел сюда исключительно ради разового секса – можешь врать, и не краснеть. Главное – не переусердствуй. Девушки побаиваются идеальных парней без единого изъяна, и в большей мере считают данных персонажей вымышленными.

Приложи все усилия для того, чтобы среди тысячи шаблонных анкет, твоя – выгодно выделялась и вызывала интерес у девушек.

Семейное положение

Не используй ненормативную лексику в своем профиле;Не допускай ошибок в тексте, иначе даже самое привлекательное фото не сможет исправить ситуацию;Не перегружай текст ненужной информацией (все, чем тебе хотелось бы особенно похвастаться, ты всегда успеешь рассказать в личной беседе);Избегай чрезмерной самокритики, иначе до личной беседы дело так и не дойдет;Не преувеличивай собственные достоинства. То, что в детстве ты занимался каратэ, не дает тебе права называть себя чемпионом ММА;Не забывай о самоиронии.

Наиболее интересующий девушек раздел в твоей анкете. Поэтому если уж ты решил заполнить его, а не проигнорировать (как любят многие), будь добр – укажи точное количество предыдущих браков. Естественно, без уточнения причины разрыва.

Материальное положение

Безусловно, имеешь полное право упомянуть о наличии собственной жилплощади, иномарки последней модели и стабильного дохода. Но только при условии, что данная информация полностью соответствует действительности.

Сексуальные предпочтения

Это как раз то, о чем не стоит кричать на всю аудиторию, дабы не спугнуть потенциальную невесту. Ровно, как и об выдающихся параметрах некоторых частей тела и любимых поз. Меньше знают – крепче спят. Во всяком случае, пока.

Выходи за границы

Тысячи мужских анкет на сайтах знакомств похожи друг на друга как две капли воды. Твоя же задача – разорвать шаблоны. Вместо стандартной банальщины «люблю путешествовать» красочно опиши свою последнюю поездку и не забудь обозначить, что в следующий раз ты намереваешься отправиться туда уже не в гордом одиночестве, а в компании прелестной спутницы.

Фото в профиле

Девушки не меньше парней любят рассматривать фото собеседника. Хорошо, если ты учтешь этот факт и добавишь сразу несколько удачных кадров. Помни, что в фокусе должно быть твое лицо, а главное – глаза. Все остальное – исключительно по обоюдному согласию и в приватной беседе.

Поиск спутника жизни – дело кропотливое и может отнимать львиную долю твоего времени. Поэтому запасись терпением, внимательно изучи еще раз все вышеизложенные советы и смело шагай к поставленной цели.