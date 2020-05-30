Как правильно заниматься любовью?

Влада Некрасова

Занятие сексом и занятие любовью – это разные понятия. Если ты не знаешь, чем они отличаются, то, скорее всего. Либо не почувствовал это на собственном опыте, либо просто не уверен, как оно обстоит на самом деле. Они действительно очень отличаются. Секс является инстинктивным, биомеханическим актом, любой человек знает, как это сделать. Занятие любовью – это настоящее искусство. Здесь скорейшее достижение кульминации не является самоцелью. Все должно происходить неспешно, с чувством; а его основу составляет связь с партнером. Соответственно, большую роль здесь играют эмоции и романтика.

Мотивы у занятий любовью и занятием сексом совершенно разные. В первом случае партнеры стремятся к общению и близости на эмоциональном уровне. Сам по себе этот акт является выражением любви. Причем во главу угла ставится не просто удовлетворение или исследование тела. Занятие любовью позволяет глубже понять природу секса, способствует включению разума, души и тела, а уже через них прикоснуться к сердцу.

Занимаясь любовью, пары используют самые разные способы общения, это позволяет им полнее открыться друг перед другом, использовать слова любви, которые исходят из глубины сердца. Помимо этого, занятие любовью делает людей очень уязвимыми.

Занятие любовью включает в себя не только непосредственно половой акт, оно начинается задолго до него и завершается намного позже. Это не только раздевание и суетливые движения в постели, это использование целого спектра эмоций и чувств.

Так как занятие любовью – это настоящее искусство, выходящее за рамки банального секса, нужно научиться делать это правильно. Возможно, ты или партнер нуждаетесь в каких-то указаниях, которые помогут максимально реализовать свой сексуальный и эмоциональный потенциал. Воспользуйся рекомендациями, благодаря которым ваша с партнером сексуальная жизнь может стать исключительной и незабываемой.

Прелюдия имеет большое значение

Как ты помнишь, занятие любовью начинается еще до полового акта, поэтому игнорировать фазу прелюдии нельзя. Женщины придают этому этапу особое значение, так как могут раскрыть здесь свою чувственность. Прелюдия помогает подготовить партнера к тому, чем вы будете заниматься потом, кроме того, она создает ощущение предвкушения чего-то особенного. С ее помощью можно подготовить партнера к максимально приятному и безболезненному взаимодействию. Поэтому лучше не забывать об этом этапе и не спеша получать удовольствие.

Создание правильного настроения

Прежде чем перейти к основной части, необходимо создать правильные ощущения, вам обоим должно быть комфортно, вы должны чувствовать уверенность (особенно, если для вашей пары это первый опыт) и понимать, что все, что будет происходить – это только ваше желание. А окружающая обстановка должна соответствовать или даже помогать.

Вряд ли твоей партнерше понравятся глупые шутки, для создания соответствующего настроения нет ничего лучше романтической атмосферы, в которой она почувствует себя особенной, желаемой и в безопасности. Для создания романтического настроения можно использовать любые подходящие для этого элементы: медленную чувственную музыку, приглушенный свет или свечи. А девушкам можно порекомендовать приобрести сексуальное белье.

Место тоже должно быть подходящим

Не обязательно снимать номер в гостинице, хотя это тоже может рассматриваться как один из вариантов. Но чтобы произвести хорошее впечатление, надо ответственно подойти к выбору отеля: рядовая гостиница на окраине города вряд ли будет способствовать созданию романтического настроения. Возможно, более подходящим вариантом будет создание романтического пространства у себя дома; все-таки в этом есть что-то более интимное. К тому же у себя дома ты можешь практически без ограничений использовать свои творческие наклонности, оформляя романтическое место для занятий любовью.

Если ты выбрал спальню, то займись ее оформлением. Если в твоей гостиной есть камин, а все происходит зимой, ты можешь постелить перед ним теплое одеяло, приготовить вино, и ты получишь идеальную обстановку для романтического вечера.

Если за окном лето и теплая ясная погода, а вам обоим нравится проводить время на свежем воздухе, ты можешь обустроить уютное место во дворе, прихватив с собой одеяло и несколько подушек: что может быть романтичнее ночи под звездным небом?

Выбор позиций

Занятие любовью – это не спонтанное взаимодействие. Здесь важно научиться обращению со своим партнером. В отличие от секса, объединение здесь происходит сразу на нескольких уровнях — эмоциональном, духовном и, естественно, физическом. Для достижения близости ваши тела должны как можно больше контактировать, и лучше всего, если вы будете смотреть друг на друга.

Например, в позициях миссионера или ложки тела соприкасаются практически по всей площади, поэтому их чаще всего рекомендуют для занятий любовью. Дополнительный контакт, например, объятья, держание за руки или переплетение пальцев дает больше возможностей для достижения близости.

Не забывай про поцелуи

Этой очень важный элемент любви, который также является и способом общения. Занимаясь любовью, по возможности, используй все известные тебе виды поцелуев. Еще лучше, если ты будешь чередовать интенсивные, страстные и нежные. Целуя своего партнера, не забывай про объятья, про сцепление рук и другие виды контакта. Сохранение физической связи помогает почувствовать, что вы заботитесь друг о друге.

Эгоизму здесь не место

Занятие любовью — это процесс чувствования и объединения двух людей, стремление сделать что-то для своего партнера и получение за счет этого удовольствия. Не нужно быть эгоистом, поделись всем, что у тебя есть, дай другому человеку возможность почувствовать, насколько он особенный и любимый. Отдавая себя, ты получишь обратную связь, и вы оби испытаете незабываемые эмоции.

Развлекайтесь

Занятия любовью должны вызывать эмоции, глубокие и приятные, но будет не лишним, если они еще станут веселыми. Это тоже неотъемлемая часть интимности, занятия любовью – это наслаждение и радость, а значит непременно должно найтись место и для смеха.

Поделитесь друг с другом своими впечатлениями

Кому-то может показаться сложным, делиться своими эмоциями, связанными с таким интимным событием (особенно это верно для парней), но искренность придаст вашим отношениям и тому, что между вами происходит, еще больше значимости. Делясь своими впечатлениями и эмоциями, ты даешь понять, насколько этот человек важен для тебя, и как он делает тебя счастливым. Такое выражение должно быть обоюдным, оно придаст весомости вашим отношениям. И постарайся почаще вспоминать про объятья, ведь занятия любовью – это не просто половой акт, это все то, что происходит до и после него. А объятья – это еще один способ стать ближе.