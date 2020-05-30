Как сильно возбудить жену с помощью 6 шагов?

Лидия Мартынова

Конечная цель секса – получение удовольствия – во многом зависит от начала. Без возбуждения невозможно достичь кульминации. Есть несколько приемов, которые можно использовать в сексуальной жизни, чтобы возбудить свою жену и быть уверенным, что ты ей еще не надоел.

Создай нужное настроение

Можешь быть уверен, что твоя жена будет любить тебя все больше и больше получать удовольствия, если ты создашь правильное настроение. Здесь нужно учитывать, что она любит и каким образом ей нравится получать удовольствие. Эти знания помогут создать идеальную обстановку для романтической ночи. Например, ты можешь уменьшить яркость освещения, поставить ароматические свечи. Отлично подойдет теплая ванна с пеной или солью для ванн. Туда же можешь добавить немного лепестков роз. Вода не должна быть слишком горячей или холодной, так как тогда вряд ли можно будет добиться приятных ощущений.

Помоги своей даме вместе с тобой зайти в ванну, устройся рядом с ней, посмотри ей в глаза, скажи несколько нежных слов и поцелуй ее. Еще один немаловажный момент – приятная негромкая музыка, которая поможет создать романтическую атмосферу. Главное, чтобы она не была громкой или раздражающей.

Одежду тоже можно использовать для заигрывания

Большинство мужчин привыкли быстро раздевать женщину и тут же укладывать ее в постель. Однако это далеко не самый лучший способ возбудить ее и доставить удовольствие. Одежда заслуживает гораздо большего внимания. Ее смело можно использовать, чтобы привести женщину в желаемое состояние. Банально просто снять с нее все эти вещи. Добавь этому процессу чувственности, стараясь доставить даме удовольствие.

Избавляя ее от надетых вещей, ни в коем случае не торопись; твои движения должны быть медленными и соблазнительными. Это вполне подходящее время для создания нужного настроения и для того чтобы она почувствовала твое отношение к ней. Медленно, как бы невзначай, прикасайся пальцами к ее коже, и не забывай про прикосновения губами, выбирая, насколько это будет для тебя комфортно, наиболее интимные места.

Преврати процесс избавления от одежды в игру, например ты можешь снять только часть вещей: избавиться от рубашки, но оставить бюстгальтер. Можешь попробовать расстегнуть пуговицы рубашки зубами, попутно слегка укусив ее за живот и соски. Если ты все-таки надумаешь избавить ее от бюстгальтера, опять же, не торопись. Сначала проведи пальцами по ткани, потом погладь грудь, нежно помассируй соски, пока не почувствуешь, как они набухают. Как только ты поймешь, что она возбуждена, можешь полностью избавиться от этой части женского гардероба.

Теперь настала очередь нижней части. Не спеша сними с нее основную одежду, и после этого можно переходить к трусикам. Делай это медленно, дополнительно стимулируя ее руками и языком. После того, как ты полностью избавил ее от одежды, самое время переходить к прелюдии.

Удели достаточно времени прелюдии

Для женщин это очень значимая составляющая сексуальной жизни. Если мужчине важнее собственно половой акт, то женщины любят наслаждаться времен до него. Прелюдия не только создает нужное настроение, она также помогает подготовить тело к самому акту, так как во время предварительных ласк ее организм вырабатывает необходимую смазку. Это делает секс менее болезненным и позволяет получить больше удовольствия.

Прелюдия не должна включать слишком сильные или грубые движения. Даже если твоя жена иногда предпочитает что-то более жесткое, лучше оставить это для следующего этапа. Самый оптимальный вариант для прелюдии – нежный массаж, дразнящие прикосновения, поглаживание груди, сосков и бедер. Можешь периодически прикасаться и к более интимным местам, это поможет ее телу быстрее вырабатывать смазку и подготовиться к основному этапу.

Воспользуйся своим языком

Женщины не всегда говорят об этом вслух, даже если им это нравится. Но как только ты поймешь, что стоишь на верном пути и доставишь ей удовольствие, будь готов, что она будет хотеть это снова и снова. Сначала удели время прелюдии, позволь своей жене возбудиться, а потом переходи к «устной» части. Делай все медленно, воспользуйся не только языком, но и помогай пальцами. Если твоя партнерша не может открыто обсуждать, что ей нравится, экспериментируй и наблюдай, что ей доставляет больше удовольствия.

Раздразни ее

Не стоит сразу переходить к делу, подразни ее, чтобы предвкушение еще больше завело ее. Но де делай слишком большого перерыва между оральным сексом и собственно половым актом. Переходя к основной части, не стоит сразу использовать какие-то особые, например, грубые приемы, или сразу же переходить к финальной части. Старайся продлить удовольствие.

После того, как вы занимались оральным сексом, ей нужно совсем немного, чтобы достичь кульминации, но не стоит спешить. Наблюдай за ее реакцией, как только ты поймешь, что она уже практически готова, остановись, сделай небольшую паузу и затем продолжай. Повтори эту часть несколько раз, пока она сама не начнет требовать от тебя быть более активным и не останавливаться.

Бери ситуацию в свои руки

Большинство женщин предпочитают, чтобы их партнеры брали на себя доминирующую роль. К тому же это отличная возможность возбудить свою жену. Доминирование не подразумевает, что ты будешь игнорировать ее желания и делать только то, что хочется тебе. Помни о том, что доставляет ей удовольствие, и при этом покажи, что она находится в твоей власти. Крепко держи ее и поворачивай, уделяя внимание разным частям ее тела. Но не забывай, насколько ты ее сильнее и ни в коем случае не причини вреда.

Контролируя ее. Не забывай разговаривать, объясни, что ей можно и что нельзя делать. Например, если видишь, что она приближается к кульминации, дай ей указание стонать как можно громче, но запрети держать тебя за руки.

Сексуальный опыт – это самое интимное, что может быть в отношениях. Здесь обе стороны должны быть внимательны к чувствам и потребностям друг друга. Важно общаться со своим супругом и вникать в то, что нравится второй половине.