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Как скоро музеи смогут принять туристические группы

Как скоро музеи смогут принять туристические группы

Российским музеям придется возобновить работу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Как скоро музеи смогут принять организованные туристические группы, и как подобный процесс организован за рубежом, читайте в нашем материале.


20 «КВАДРАТОВ» НА ОДНОГО ПОСЕТИТЕЛЯ

Министерство культуры объявило об условиях, на которых могут начать работу музеи, закрытые с середины марта из-за распространения коронавируса.

Во время интервью программе «Время» на Первом канале министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что для безопасности посетителей и сотрудников музея будет установлена норма «один человек на 20 кв. м». По словам министра, «группы появятся в самую последнюю очередь».

Музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня.

Согласно информации ТАСС, запрет на групповое посещение будет действовать в российских музеях в течение двух месяцев со дня их открытия. В июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев, в июле – уже 70%.


В МУЗЕЙ – ТОЛЬКО В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ

Среди требований санитарной безопасности - обязательные замеры температуры на входе, защитные настольные экраны в местах взаимодействия с посетителями, обязательное ношение масок и перчаток, отказ от аудиогидов, бесконтактная проверка билетов.

В комплексе мер по подготовке музеев к открытию - полная санитарная обработка и дезинфекция всех помещений без исключения средствами, которые не повредят экспонатам. Также в каждом помещении от дверей до дверей будет нанесена разметка для социального дистанцирования.

По новым правилам вход в музей по сеансам будет с интервалами 15 минут. На билете будет указано точное время. В узких залах будет продумана маршрутизация, чтобы избежать встречных потоков посетителей.


ВМЕСТО МУЗЕЯ – ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА УЛИЦЕ

По оценке туроператоров, заявленные меры  посещения музеев являются «избыточными». По мнению экспертов, не исключено, что со временем эти требования Роспотребнадзора смягчатся, как это произошло в случае «шахматной» рассадки в самолете или требований к санаториям.

Как считают участники рынка, в условиях «масочно-перчаточного» режима многие туристы предпочтут воздержаться от посещения музеев. 

С учетом возможного закрытия музеев в июле или нежелания туристов смотреть картины в СИЗ, туроператоры готовы временно переформатировать экскурсионные туры.  Например, как рассказала генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко, альтернатива – пешеходные экскурсии.

«Как только будут сняты ограничения в Москве или Санкт-Петербурге мы возобновим экскурсионные программы. Если не будут работать музеи, у нас есть альтернатива – интересные экскурсии в пешеходном формате», - говорит она.

По мнению г-жи Левченко, в этом сезоне в экскурсионном сегменте будут больше востребованы короткие туры и туры «выходного» дня в Москву и Санкт-Петербург. «Люди засиделись дома. Они готовы на 1-2 ночи уехать в короткое путешествие. Мы такие туры в формате мини-групп готовим», – отмечает она.


ШАНС МУЗЕЕВ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО-НОВОМУ

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», полагает, что нынешний сезон дает музейщикам шанс перейти на более технологичный формат работы, например, организовав сеансовую систему и продажу билетов онлайн.

«В этом сезоне в музеях нет иностранных туристов. Вряд ли на первых порах будет большой наплыв и отечественных посетителей. Так что можно пробовать разные новые схемы – организации продажи билетов, экскурсионного обслуживания, посещения в определенный сеанс, которые позволят отрегулировать потоки», – говорит он.

По мнению г-на Ромашкина, с учетом требований социального дистанцирования музеи вполне могли бы обслуживать организованные мини-групп в 6-8 человек.


В ПЕТЕРБУРГЕ НАДЕЮТСЯ НА АВГУСТ

По информации представителей туристического сообщества Санкт-Петербурга, информации о том, когда заработают федеральные музеи, у них нет.

«Музейщики и сами этого не знают. В Санкт-Петербурге до 31 мая действует режим ограничений. Если его продлят, то дата открытия снова сдвинется. Конечно, есть надежда, что какие-то музеи откроются уже в августе. Слабая надежда, что и в самом конце июля. На 26 июля в Санкт-Петербурге планируется военно-морской парад ВМФ. Если эпидситуация будет благополучная, праздник ВМФ - хороший повод открыть музеи раньше, сделав подарок горожанам и туристам», – говорит представитель турбизнеса.


МУЗЕИ ЖДУТ ПАДЕНИЯ ТУРПОТОКА В ДВА РАЗА

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», по оценке руководителей топовых петербургских музеев, в сезоне-2020 количество посетителей упадет минимум в два раза.

Как заявила на онлайн-конференции генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина, если раньше Оружейную палату в течение одного сеанса могли посещать 400 человек, то сейчас это количество сократится вдвое. Это же касается, и соборов Кремля. По ее мнению, полноценно музеи смогут работать только в следующем году.


А КАК У НИХ?

В Италии музеям разрешено открываться при соблюдении всех мер предосторожности.

Галерея Уффици во Флоренции, один из самых посещаемых музеев Италии, снова заработает 3 июня. Формат сначала отработают на экскурсиях в сады Боболи, которые входят в музейный комплекс. С 21 мая в сады допускаются группы с гидом (до 10 человек), оснащенные автономными устройствами радиосвязи и средствами индивидуальной защиты.

Экскурсанты должны находится на расстоянии не менее 1,8 м. друг от друга. При входе у всех будут измерять температуру. При входе будут установлены устройства, где туристы смогут купить маски и перчатки. В последствии подобный формат мини-групп заработает и внутри картинной галереи.

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По материалам: atorus.ru

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