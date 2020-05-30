Как в Бурятии в условиях пандемии поддерживают туроператоров и отельеров

Алексей Вольцев

Субсидии на поддержание туроператорами и отельерами текущей деятельности, гранты на развитие туризма и даже компенсация затрат бактерицидных рециркуляторов. О том, как поддерживают в условиях пандемии туризм в Бурятии, читайте в нашем материале.

СОХРАНЕНЫ РАБОЧИЕ МЕСТА

«Вестник АТОР» продолжает серию материалов о том, как в российских регионах поддерживают туризм. Мы уже рассказывали об инициативах Москвы, Красноярского края, Ярославской и Тверской областей. Теперь настала очередь Республики Бурятия.

В Бурятии на поддержку предпринимателей, работающих в туристической отрасли, направят более 52 млн р. Как отмечает министр туризма республики Мария Бадмацыренова, меры, предпринимаемые на региональном уровне, позволили субъектам туристской отрасли Бурятии сохранить рабочие места.

«Сегодня в отрасли работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений. Даже в сложных условиях ограничений все эти организации сохранили рабочие места. На сегодня отрасль туризма признана одной из самых пострадавших, на нее максимально распространяются все меры федеральной поддержки, в том числе налоговые льготы, вопросы по кредитам, вопросы по субсидированию заработной платы», - сообщила она.

СУБСИДИИ НА АРЕНДУ И ОПЛАТУ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Кроме федеральных мер поддержки компаниям в сфере туризма в Бурятии оказывается региональная поддержка. Так, туроператорам субсидируют 80% затрат на аренду помещений за три месяца (не более 400 рублей за 1 кв. м.), в бюджете республики для этих целей предусмотрено около 1 млн р. Еще порядка 27 млн р. выделено для возмещения гостиницам и отелям 80% затрат на оплату коммунальных услуг за три месяца.

Еще одна мера поддержки - субсидия туроператорам на оплату договоров страхования гражданской ответственности для включения в федеральный реестр туроператоров. Кроме того, власти республики субсидируют затраты коллективных средств размещения на приобретение бактерицидных рециркуляторов.

Также возможно возмещение части затрат еще по 11 направлениям - по итогам конкурса представители турбизнеса могут рассчитывать на помощь при строительстве локальных очистных сооружений, водозаборных скважин, обустройства безбарьерной среды, строительства газовых котельных, бассейнов и прочего.

Продумали в Бурятии и меры по стимулированию развития туризма. Так, предусмотрено 5 млн р. на грантовую поддержку победителей конкурса проектов в сфере сельского, экологического, социального и событийного туризма, проектов, направленных на повышение привлекательности Бурятии. Прием заявок осуществлялся с 27 апреля по 16 мая 2020 года. Всего принято 99 заявок на получение гранта.

КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТМЕНЕНЫ

В этом году власти республики отменили из-за пандемии крупные фестивали – «Неделя туризма на Великом Шелковом пути», «Гастрономическая карта России», мероприятия в сфере туризма по празднованию 400-летия со дня рождения Протопопа Аввакума.

Средства, заложенные на их проведение, перенаправлены на сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере туристических услуг.

По причине пандемии коронавируса в Бурятии прогнозируют снижение доходов отрасли туризма на 80% по отношению к прошлогоднему показателю. В 2019 году объем платных услуг составил около 3 млрд р., в консолидированный бюджет было уплачено 163 млн р. налогов.