Как возбудить мужа до неприличия?

Лидия Мартынова

У каждого человека свои вкусы и предпочтения, но можно выделить несколько аспектов физической близости, которые будут общими для большинства мужчин. Знание или, наоборот, незнание их могут сказаться на качестве вашей совместной сексуальной жизни. Вот некоторые моменты, которые ты можешь попробовать во время близости, и убедиться, что на самом деле ему не надоела.

Ты должна знать, как возбудить саму себя

Будет ошибкой предполагать, что возбуждать тебя – это только обязанность твоего мужа. В действительности. Большинство мужчин заводит, когда они видят свих партнерш возбужденными, даже если сами они пока еще ничего не пытались сделать.

Женщине иногда необходимо определенное время, чтобы возбудиться и достичь нужного состояния. Конечно же, твой муж не откажется принять в это участие. Но, с другой стороны, он явно будет не против, если ты проявишь инициативу и сама позаботишься о своем состоянии.

Если поначалу тебе будет трудно даваться процесс самовозбуждения, попробуй закрыть глаза и начни фантазировать. Представь все то, чтобы тебе хотелось испытать, подумай, как твой муж делает это с тобой прямо сейчас, сосредоточься на своих ощущениях. Проделай все это мысленно и дай телу свободно реагировать на твои фантазии. Нет необходимости рассказывать мужу обо всем, что ты себе нафантазировала. Достаточно того, чтобы он видел, как на возбуждение реагирует твое тело.

Уделяй больше внимания процессу

Само слово «секс», как правило, ассоциируется непосредственно с половым актом и конечным удовольствием. Конечно, в процессе можно много фантазировать, но в реальности результат будет отличаться от ожиданий. Секс не должен быть всегда идеальным, особенно если вы с мужем пытаетесь попробовать что-то новое, например, позиции, и обнаруживаете, что это вам не подходит. В такой ситуации может возникнуть дискомфорт или раздражение.

Не стоит зацикливаться на этих незначительных неудачах, потому что это может сказаться на настроении и разочаровать твоего мужа. Лучше отставь в сторону мысли, почему у вас что-то не получилось, и могли ли вы что-то исправить. Самый лучший вариант в такой ситуации – подойти ко всему с юмором и просто посмеяться, чтобы сгладить неловкость и снять напряжение. Партнер непременно оценит твои старания, благодаря которым он не будет выглядеть неудачником.

Не забывай о визуальной составляющей удовольствия

Мужчин в первую очередь привлекает то, что они видят. Можно устроить мужу невероятное зрелище, здесь единственным ограничением будет твой собственный комфорт: у всех есть свои границы и возможности. Мужчинам нравится наблюдать за тем, что делают женщины, и это является одной из самых сильных стимуляций для них. Визуальная стимуляция — это сильное средство, при помощи которого ты можешь возбудить своего мужа. Если ты дашь ему возможность смотреть и наслаждаться, он будет очень тебе признателен за это.

Главное — убедись, что тебе это тоже нравится и возбуждает, и вы вместе движетесь к конечной цели. Более того, если муж увидит, что ты возбуждаешься, это будет для него дополнительным стимулом. Ляг и начни ласкать себя, глядя при этом в глаза своему мужу. Так, во-первых, он сможет видеть, что ты получаешь удовольствие, а во-вторых, ты можешь следить за его реакцией. Взаимодействуя со своим телом, стремись дойти до кульминации. Если ты не хочешь завершить это самостоятельно, попроси его присоединиться.

Не забывай о ласках

Мужчинам нравится, когда женщины используют руки и прикасаются к ним. Начни гладить его. Для дополнительного удовольствия можно воспользоваться смазкой, например, массажным маслом, или специальным маслом, предназначенным для занятий сексом.

Нанеси смазку на ладони и положи одну руку на основание его члена. Второй рукой делай поглаживающие движения снизу вверх. Движения должны быть нежными, но уверенными, можешь добавить круговые и вращательные движения. Погладь головку члена раскрытой ладонью и снова опустись вниз, затем вернись обратно. Если для тебя это приемлемо, используй сочетание воздействия рукой и ртом.

Попробуй связать его

Это отличный способ показать ему, что ты контролируешь ситуацию. Естественно, не стоит слишком увлекаться и связывать его так, чтобы он не мог пошевелиться или после веревок остались синяки. Для этого лучше всего использовать мягкие, нежные по структуре путы. Например, можно воспользоваться галстуком, шарфом или чем-то подобным, чтобы привязать его к спинке кровати. Под голову обязательно положи подушку, во-первых, так ему будет удобнее, а во-вторых, он сможет видеть все, что ты с ним делаешь.

Главная цель связывания – обездвижить его, пока ты доставляешь ему удовольствие. Фиксация не должна быть слишком жесткой, а, скорее, символической, ее цель – не дать мужчине шевелиться, пока ты не разрешишь. Можно добавить немного пикантности, и придумать забавное наказание, если он нарушит твой запрет.

Просто добавь воды

Ощущение капель на разгоряченном теле возбуждает еще больше, так почему бы не начать с душа? Открой воду и начни целовать его, пока вы оба стоите под теплыми струями. Момент можно сделать еще более интимным: обхвати его голову руками и медленно поднимись на носки, одновременно с этим целуя его. Возьми немного пены и намыль его. Можешь попросить его сделать тоже самое и для тебя. Постарайся, чтобы было как можно больше нежности и меньше спешки. И не забывай время от времени целовать его, так ты дашь понять, насколько он для тебя привлекателен.

Озорной наряд

Это очень важное искусство в деле соблазнения мужчины. Ничто так не пробуждает чувственность и сексуальное желание, как призывно-игривый наряд на женщине. Надень кружевное или эксцентричное белье, и ходи в нем по дому с непринужденным видом, как будто так и должно быть. Можешь набросить свободную рубашку, лучше всего белого цвета, и застегнуть ее только на одну пуговицу посередине или вовсе не застегивать ее.

Если это не противоречит твоим внутренним установкам, ты можешь пойти дальше и вовсе отказаться от одежды, позволив себе только сексуальные туфли на высоком каблуке или ботинки.

Не забудь про непристойные разговоры

Скорее всего, ему это понравится. Не переживай, что из-за этого он может подумать о тебе плохо. Лучше готовься к совсем иной реакции. Чтобы изобразить испорченную девушку, не нужно оскорблять его или разговаривать так, как будто ты живешь на помойке. Вместо этого добавь немного хрипотцы в голос (но если ты никогда не пользовалась таким приемом и не знаешь, как это будет выглядеть, лучше не рискуй или заранее потренируйся) и поделись своими фантазиями, тем, что он мог бы с тобой сделать. Еще можно немного подразнить его, рассказав, чтобы ты могла сделать с ним.

Чтобы создать иллюзию контроля, используй несколько бранных (но не оскорбительных) слов, которые будут своего рода символом власти и доминирования.