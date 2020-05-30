Как выбрать лучший вибратор девушке: материал, скорость, классификация

Анастасия Иванова

Согласно последним опросам и исследованиям, тема мастурбации и сопутствующих тому аксессуаров (разного вида вибраторов) перестала быть тайной за семью печатями. Целых 68% женщин признаются, что открыто обсуждают эту тему со своими партнерами. Как ни странно, с друзьями говорить на эту тему еще проще – 77% опрошенных спокойно обсуждают покупку секс-игрушек со своими приятелями.

Покупая вибратор, убедитесь, что вы выбираете качественный товар. Мало того – потратьте время на то, чтобы найти именно ту игрушку, которая подойдет вам лучше всего. Рынок полон самой разнообразной продукции – вибраторы для стимуляции клитора, точки G, парные стимуляторы и многое другое. Разобраться во всем этом многообразии вам поможет наш гайд.

Какой вибратор самый лучший?

Если в мире любителей секс-игрушек вы новичок, такое многообразие товара вас дезориентирует. Вы не знаете, какой вибратор выбрать, на что ориентироваться (кроме финансовых возможностей) и пытаетесь найти Самый Лучший Вибратор из Всех. Но правда в том, что идеальной игрушки, которая подходила бы всем, просто не существует. Здесь все сугубо индивидуально и зависит в первую очередь от особенностей вашего организма (чувствительность клитора, например).

Как вы планируете использовать вибратор? Есть изделия для внешней и внутренней стимуляции (а также те, что способны убить сразу двух зайцев). Какие действия и манипуляции нравятся лично вам? Какие действия вашего партнера скорее приведут вас к оргазму? Поразмыслите над этими вопросами и только после этого приступайте к выбору вибратора.

Предпочитаете клиторальную стимуляцию? Выбирайте игрушку для внешней стимуляции. Нравятся легкие касания пальцев? Тогда вам подойдет вибропуля. Большие вибропули идеально подойдут для тех, кто предпочитает более крупные игрушки, стимулирующие большую площадь. Если вы не мыслите секс и мастурбацию без проникновения, остановите свой выбор на вибраторах для внутренней стимуляции.

А если хочется всего и сразу? И пенетрации, и стимуляции клитора? Тогда лучшим вариантом для вас станут вибраторы-кролики (rabbit). Либо другие игрушки, совмещающие в себе сразу несколько функций.

Для точки G

Некоторым женщинам недостаточно лишь внешней стимуляции для достижения оргазма. Вы из их числа? В таком случае обратите внимание на классику – вагинальные вибраторы с изогнутым наконечником. Благодаря своей форме они отлично воздействуют на точку G, помогают «разбудить» ее и лучше изучить свое тело и его возможности.

Некоторые игрушки также имеют ребристую поверхность, за счет чего происходит дополнительная стимуляция стенок влагалища. Есть и другие модели – выполненные в форме яйца, кончик которого стимулирует точку G.

За двумя кроликами

Комбинированные вибраторы-кролики отлично подходят женщинам, которым для достижения оргазма требуются и пенетрация и стимуляция клитора.

Комбинированные вибраторы часто внешне напоминают вышеупомянутые стимуляторы для точки G. Они действительно имеют схожую форму, но отличаются наличием небольшого вибрирующего отростка в виде кролика. Есть также модели более абстрактной формы – работают по тому же принципу, но вибрирующий отросток не так детализирован как у rabbit-моделей.

Более продвинутые игрушки управляются с помощью приложения на смартфоне. Цена таких моделей – от ста долларов и выше.

Для пар

Решили пригласить в вашу спальню «третьего» и разнообразить интимную жизнь? Отличная идея. Осталось лишь определиться с тем, какая игрушка подойдет именно вашей паре.

Парные вибраторы могут быть абсолютно любого из вышеупомянутых видов – вагинальные, клиторальные, комбинированные. Есть и весьма незаметные экземпляры для внутренней стимуляции.

Многообразие вибраторов для двоих действительно поражает воображение. Дистанционное управление, игрушки, которые подключаются к смартфону и многое-многое другое – на любой вкус и кошелек.

Перед покупкой посоветуйтесь со своим партнером. Каковы ваши ожидания от будущей игрушки? Ищете совместного удовольствия? Обратите внимание на тонкие и гибкие вибраторы – они легко устроятся между вами двумя и подарят вам незабываемые ощущения во время секса. А если вам доставляет особое удовольствие возможность безраздельно властвовать над телом партнера, приобретите вибратор на дистанционном управлении.

Отношения на расстоянии – отличный повод попробовать секс-игрушки, которые подключаются к вашему смартфону. Ими можно управлять из любой точки земного шара. Некоторые даже способны имитировать касания вашего партнера – можно задать собственные режимы и регулировать скорость.

Размеры и материалы

При покупке обратите особое внимание на:

Характеристики

Не покупайте игрушку бездумно – обязательно прочтите характеристики. Иначе удовольствие от покупки будет омрачено – вибратор окажется не того размера, или же вам не понравится материал и т.д.

Стоит ли экономить и покупать вибратор, который не нравится вам внешне? Думаем, что нет. Вибратор должен вызывать у вас приятные эмоции и желание использовать его по назначению, а не закинуть подальше на дно шкафа с одеждой.

Материал

Мы не зря упомянули выше о том, что нужно обращать особое внимание на материал изделия.

Как минимум потому, что у вас или вашего партнера может начаться аллергическая реакция. Как максимум потому, что материал должен быть приятен вам наощупь.

Силикон – один из самых популярных материалов. Он очень мягкий и вполне безопасен для кожи. Чтобы обезопасить своих клиентов, многие производители используют «медицинский силикон». Что это значит? Материал был протестирован на биосовместимость и он не становится токсичным, взаимодействуя с биологическими жидкостями.

Джелли раббер – мягкий и слегка податливый материал. Изделия из резины jelly rubber имитируют человеческую кожу. Неплохая и вполне бюджетная альтернатива силикону.

Внимание: если у вас или вашего партнера есть аллергия на латекс, приобретите вибратор из другого материала.

АБС-пластик – это прочный непористый материал. Игрушки LEGO делаются как раз из него. Какая ирония – дети выросли, а игрушки остались (правда, приняли другую форму). Если вы любите более жесткие и твердые игрушки, обратите внимание на этот материал.

Избегайте всего, что содержит фталаты – химические вещества, которые используют для повышения гибкости материала. Ваше здоровье не стоит таких рисков. Обратите внимание на то, чтобы на коробке была пометка «phthalate-free».

Если вы предпочитаете игрушки из более реалистичных материалов, не забывайте тщательно их очищать. Они более пористые, чем их собратья из твердых пластмасс или силикона, а следовательно могут служить рассадником бактерий.

Скорость, режим и настройки

Покупая вибратор, обратите внимание на диапазон предлагаемых настроек и скоростей. Вибраторы на батарейках зачастую самые дешевые и популярные. Если вам не терпится влиться в мир секс-игрушек, а дорогие фирменные модели ценой от десяти тысяч рублей и выше вам не по карману, обратите внимание на «батареечные» варианты. Среди них много качественных экземпляров, которые подарят вам много незабываемых ощущений. Но не забудьте купить запасные батарейки. Будет очень обидно, если вибратор скоропостижно скончается на полпути к оргазму.

Перезаряжаемые игрушки обойдутся дороже. Но зато вы сможете избежать казусов, описанных выше. Хотя с другой стороны, перезаряжаемый вибратор точно так же может разрядиться во время процесса. В общем, здесь все зависит от вашего везения и ответственности – не забывайте заряжать игрушку или менять батарейки.

Все еще сомневаетесь, какую игрушку выбрать? Давайте вместе проведем сравнение.

Батарейки vs Зарядка

Плюсы игрушек на батарейках:

Не нужно ждать окончания зарядки. Вставляете батарейки и можете приступать к использованию;С ними легко путешествовать – вытащите батарейки из вибратора, дабы избежать его внезапного включения и жужжания в чемодане;Изделия на батарейках зачастую менее шумные.

Минусы:

Нужно регулярно покупать батарейки, а это дополнительные расходы;Некоторые вибраторы работают на особых батарейках, которые трудно найти в продаже.

Плюсы игрушек, требующих зарядки:

Заряда хватает надолго;Такие игрушки зачастую более мощные;Нет нужды покупать батарейки.

Минусы:

На управлении

Вибраторы такого типа дороже, чем те, что работают на батарейках;Перед применением нужно дождаться, когда игрушка будет заряжена. Особенно неудобно, когда такое происходит прямо во время секса.

Как уже было сказано выше, некоторые вибраторы работают на дистанционном управлении. И среди парных игрушек таких моделей немало. Как это работает? Вибраторы на дистанционном управлении идут в комплекте с отдельным устройством, обеспечивающим управление на небольшом расстоянии.

Вибраторы, которыми можно управлять через приложение на смартфоне – настоящая находка для партнеров, находящихся далеко друг от друга. Управлять ими можно откуда угодно – главное, чтобы у вас работал интернет.

Лубрикант

Не забудьте про смазку. Она просто необходима, если вы хотите распробовать все прелести купленной игрушки. Какую смазку выбрать? Начать можно с продуктов на водной основе – они дешевле, безопаснее и не пачкаются так, как другие. Но могут быстро высыхать.

Внимание: никогда не используйте силиконовую смазку с игрушками из силикона – это может повредить материал.

Всегда вместе

Вы можете спокойно брать вибратор (или даже целую коллекцию) с собой в поездки. Но убедитесь, что игрушка не включится ненароком в рюкзаке, сумке или чемодане. Не все модели снабжены специальной блокировкой, так что если вы часто путешествуете, остановите свой выбор на более продвинутой модели. Покупая вибратор, проверьте, работает ли блокировка. Научитесь ее включать и выключать.

Что делать, если ваша модель не снабжена кнопкой блокировки и вы боитесь попасть в неловкую ситуацию? Рекомендуется полностью разрядить игрушку и уложить ее в багаж. С изделиями на батарейках все куда проще – просто вытащите их (но не забудьте упаковать с собой).

Безмолвный шпион

Если вы обеспокоены тем, что вас могут подслушать, подберите себе менее шумную модель. Внимательно читайте характеристики игрушки перед покупкой. 40 дБ и ниже? Отлично! Для сравнения – средняя громкость шепота – 30 дБ, а средняя громкость спокойного разговора составляет около 60 дБ. Перед покупкой в магазине включите вибратор на полную мощность и оцените его громкость.

Гигиена

Неважно как именно вы используете вибратор – в одиночку или же с кем-то. Всегда тщательно очищайте изделие, дабы уберечь себя от инфекций и продлить жизнь своему «другу». К тому же, поддерживать секс-игрушки в чистоте не так уж и сложно.

Используйте антибактериальное мыло без запаха и теплую воду – и до и после использования. Вы также можете приобрести специальный клинер (очиститель) для игрушки – они продаются в сексшопах и иногда идут в комплекте с изделием. Перед тем как убрать игрушку в коробку (мешочек, сумку и т.д.) тщательно ее просушите. Лучше приобрести для вибратора отдельный атласный мешочек (или изначально купить модель, у которой в комплекте есть чехол).

P.S. Если вы не можете себе позволить приобрести продвинутую модель, остановите внимание на более бюджетном аналоге. Например, если вы хотите купить Womanizer, но такое приобретение слишком ударит по вашему кошельку, приобретите Satisfyer или Romp. Более дешевые аналоги, разумеется, отличаются набором функций и не имеют таких роскошных упаковок как у Womanizer и ему подобных (мешочек для хранения, буклеты, сменные насадки и т.д.), но вполне сойдут для того, чтобы порадовать себя и партнера без вреда для семейного бюджета.