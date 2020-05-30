Какими будут цены на авиабилеты по России этим летом

Анастасия Иванова

В июне 2020 г. стоимость перевозки на внутренних направлениях ниже прошлого года, сообщают эксперты. Цены на июль определятся спросом. Главными потребителями авиауслуг этим летом будут туристы.

АВИАКОМПАНИИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ТУРИСТА

По данным Росавиации в апреле этого года российские авиакомпании выполнили только 8% объемов перевозки апреля 2019 года. Эти цифры включают в себя и эвакуационные рейсы. Майской статистики еще нет, но эксперты полагают, что она незначительно лучше – около 10% от объемов перевозки мая прошлого года.

Напомним, что недавно появилась ясность о правилах перевозки пассажиров в самолетах. Некоторые санатории Краснодарского края смогут принимать туристов с 1 июня. Всё это дает надежду на медленное восстановление отрасли с июня этого года.

Речь, правда, идет пока исключительно о внутренней перевозке. Последние рекомендации главы правительства не планировать летний отдых за границей заставляют думать, что международное авиасообщение начнет восстанавливаться еще не скоро.

Опрошенные «Вестником АТОР» эксперты считают, что основной целевой аудиторией авиакомпаний этим летом станут туристы. Другие категории пассажиров будут возвращаться в самолеты значительно дольше. Командировок станет меньше, о восстановлении этого сегмента речи пока не идет, прогнозируют эксперты рынка.

«Количество деловых поездок значительно сократится и будет восстанавливаться медленней, чем туристический поток. Многие организации отказываются от командировок из-за финансовой ситуации. Они давно перевели всю активность в онлайн, и даже подписать договор сейчас можно в электронном виде», - говорит Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru.

В пользу командировок онлайн говорит и то, что в разных регионах применяются различные ограничительные меры в связи с коронавирусом.

«В некоторых компаниях сотрудникам, которые выезжали в другой регион, придется 2 недели сидеть дома на карантине за собственный счет», - говорит один из собеседников «Вестника АТОР».

О выходе на Россию заявили уже все крупные туроператоры. И эксперты ожидают, что именно авиакомпании, работающие с туроператорами (регулярная и чартерная перевозка), получат преимущество по загрузке рейсов. Это будут как туристы, которым пришлось изменить даты или направление своего отдыха из-за коронавируса, так и те, кто полетит на российский юг, чтобы отдохнуть на море и сменить обстановку. В пользу туроператоров будет играть и то, что они предлагают тур пакетом, где может быть также заложена привлекательная стоимость размещения.

КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ АКТИВНОСТЬ ПАССАЖИРОВ И ТУРИСТОВ

Впрочем, ни о каких масштабных цифрах загрузки рейсов эксперты пока не говорят. По самым смелым прогнозам, в июне авиакомпании могут выполнить до 25-30% объемов июня 2019 года, а в июле – не более 50% июля 2019 года.

«Для перевозки на курорты в июне хватит регулярных рейсов «Победы», «Аэрофлота» и т.д.», - считает гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь.

Участники рынка ожидают, что спрос на авиаперевозку (в первую очередь, на курорты) начнет восстанавливаться не ранее конца июня, а скорее всего, в июле. Правда, произойдет это только в том случае, если туроператоры и авиакомпании получат ясность относительно возможностей отдыха и ограничений на российских курортах и смогут приступить к продажам.

«Чтобы сезон был успешным для внутрироссийских направлений, самая поздняя дата открытия продаж – 1 июня. Для туристов и пассажиров определяющим является отмена условия об обязательной обсервации по приезду на курорт», - говорит гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БИЛЕТ НА КУРОРТ

Участники рынка ожидают профицит перевозки и, возможно, демпинг на фоне низкого спроса. Правда пределы этого демпинга пока непонятны. Авиакомпании уже понесли колоссальные убытки.

«Государство выделило на помощь авиаперевозчикам 23,5 млрд рублей. Эти деньги должны пойти на погашение текущих платежей – лизинг, аэропортовые сборы, зарплаты и т.д. Но по данным АЭВТ, в прошлом году авиакомпании потратили на эти цели 170 млрд рублей», - говорит Роман Гусаров.

Участники рынка посчитали, что для выхода на доходность регулярные рейсы по России должны подорожать как минимум в два раза. Но в условиях низкого спроса авиакомпании не смогут позволить себе такой рост цен.

Ориентиром для ценообразования на курортных направлениях, как считают эксперты, станет туристическая перевозка, которая получит преимущество по загрузке. Регулярным перевозчикам в поисках клиентов придется или предлагать аналогичную чартерам (и регулярным туристическим рейсам) цену или консервировать часть своего парка до лучших времен.

«Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. Например, авиакомпания «Победа» предложила цены в Сочи от 2,5 тыс. руб. Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить. Для сравнения, ранее стоимость рейса Москва – Сочи – Москва составляла 10 тыс. руб.», - говорит Евгения Конколь.

Туристические рейсы сейчас продаются на уровне себестоимости. Туроператоры стремятся максимально снизить цену, удерживая ее на прошлогоднем уровне, чтобы стимулировать спрос. Предпосылок для снижения себестоимости рейсов нет.

«Авиакомпании по-прежнему платят НДС за внутренние рейсы, лизинг, аэропортовые сборы не подешевели, нужно платить зарплаты экипажам. Все эти расходы остались на уровне прошлого года. Уменьшить стоимость туристической перевозки можно только за счет снижения маржи туроператора или его работы в минус», - говорит Евгения Конколь.

По общим прогнозам опрошенных экспертов, в июне стоимость перевозки будет ниже (или аналогичной) прошлогодней.

В июле возможен рост цен в связи ростом спроса. Однако делать точные прогнозы пока никто не берется – ситуация меняется непредсказуемо, но предпосылок к значительному и скорому смягчению режима ограничений в регионах пока нет.