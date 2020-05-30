Какой отдых ждет в июне отдыхающих в санаториях и отелях Краснодарского края

Лидия Мартынова

Каким будет отдых в санаториях Краснодарского края, которые откроются с 1 июня, рассказали туристические власти региона и представители самих здравниц. Как будут встречать туристов, будет ли доступ на пляжи и в бассейны, пустят ли на отдых без справок об эпидокружении и отсутствии коронавируса, читайте в нашей статье.

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На вебинаре, организованном Национальным туроператором АЛЕАН, краевые власти и популярные санаторные учреждения Краснодарского края ответили на самые актуальные вопросы турагентов о том, как будет организован санаторно-курортный отдых с 1 июня.

В ходе эфира заместитель начальника управления, начальник отдела развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Миланко подтвердил, что с 1 июня запланировано открытие санаторно-курортных организаций, которые отвечают двум критериям: наличие действующей медицинской лицензии на оказание услуг по санаторно-курортному лечению и соответствующий отраслевой ОКВЭД.

Сейчас минкурортов региона совместно с муниципальными образованиями формирует перечень таких организаций, которые могут открыться.

«Перечень практически проработан и находится в стадии согласования. Возможно в ближайшие дни он будет размещен на официальном сайте ведомства», - заявил г-н Миланко.

КАК БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ ТЕХ, КТО ЕДЕТ НА САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ

Чиновник напомнил, что до 6 июня в крае действует карантин, так что все лица, прибывающие на территорию Краснодарского края, отправляются на самоизоляцию. Приезжих ждет обсерватор. Исключение составляют те, кто приезжает на санаторный отдых. Пропуск в регион осуществляется при наличии путевки и других документов, которые являются бланками строгой отчетности и подтверждают бронирование.

Если гость имеет все необходимые документы, то по прибытию в регион он сразу отправляется в санаторий. Разрабатывается алгоритм встречи туристов.

По прибытии (в аэропорту или на железнодорожном вокзале) туристов ждет визуальный осмотр на выявление первичных признаков ОРВИ, проверка документов на отдых - наличие санаторной путевки, справка или заключение об отсутствии коронавирусной инфекции (срок действия 48 часов), а также справка об отсутствии контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда на курорт). Последний документ должен быть и у детей, и у взрослых.

Отдыхающие, которые приедут в санаторий на личном автотранспорте, пройдут первичные проверки состояния здоровья и все другие необходимые процедуры уже на входной группе объекта.

Власти обещают усилить работы постов ГИБДД на границах Кубани, так что документы и подтверждение бронирования у иногородних отдыхающих могут проверить еще на въезде в регион.

НЕТ ТЕСТА – В ОБСЕРВАТОР

Если у туристов при наличии путевок или бронирования не будет справок об эпидокружении и тем более, справок об отсутствии COVID-19, то их поместят в обсерватор.

Сейчас власти прорабатывают вопрос, где на территории региона приезжающие могут сдать тест на коронавирус. Однако на время ожидания итогов тестирования (как было отмечено г-ном Миланко, «справка не делается за один-два часа», это может занять не менее двух дней) туристам все равно придется отправиться в обсерватор.

Если вдруг на территории объекта выявят инфицированного COVID-19, то санаторий не станет обсерватором: заболевшего направят в медицинское учреждение. На пляжах и в общественных местах туристы обязаны соблюдать правила социального дистанцирования.

ПЛЯЖИ САНАТОРИЕВ ДО 6 ИЮНЯ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Представили краевой администрации сообщили, что пока в регионе длится карантин до 6 июня, пляжи, в том числе, пляжи санаториев, будут закрыты.

«Именно купание и пляжи на первом этапе возобновления курортной деятельности будут недоступны. Но я надеюсь, что при благоприятной эпидемиологической обстановке при соответствующих рекомендациях Роспотребнадзора пляжи скоро будут открыты для купания. Пляжи санаториев точно будут закрыты до 6 июня. А дальше –посмотрим», - заявил г-н Миланко.

Также остается под вопросом открытие бассейнов. Возобновление их работы не связано с открытием пляжей.

«Это тоже вынужденная временная мера. Граждане, прибывающие в регион, должны понимать, что это не тот отдых, что был ранее. Есть определенные ограничения, которые им придется принимать», - отметил он.

С ТЕСТАМИ НА «КОВИД» В РЕГИОНАХ ПРОБЛЕМА

Коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах обратила внимание на такую проблему, как отсутствие разъяснений о получении справки об эпидокружении для взрослых людей. Роспотребнадзор до сих пор не опубликовал разъяснений, какие медучреждения полномочны выдавать такой документ. Больницы и поликлиники отказывают туристам в выдаче таких справок.

Кроме того, у туристов в регионах (были названы Сургут, Норильск, Мурманск) есть и трудности с прохождением тестов на COVID-19: их либо невозможно сдать, либо на эту «процедуру» большие очереди, из-за чего подгадать получение срока результата теста к отъезду на курорт проблематично.

Есть свои сложности с тестами на COVID-19 и у самих здравниц. Как рассказала Лилия Трофимова, коммерческий директор санатория «Заполярье», проблема в отсутствии сертифицированных тестов. По этой причине санаторий не может получить разрешения на тестирование на коронавирус.

Как отметила Оксана Булах, с проблемой отсутствия у туристов справок «на ковид» и на эпидокружение столкнутся все объекты, которые захотят открыться с 1 или 7 июня.

«Люди будут аннулировать забронированные еще зимой поездки из-за невозможности получить справку или тест на отсутствие коронавируса», - предполагает эксперт.

Еще одна причина, из-за которой туристы могут отказаться от поездки в санаторий, это расходы на тесты, справки и санаторно-курортную карту. Стоимость теста на COVID-19 – от 2000 р., так что семье из 4 человек, надо не менее 8 000 р. только на тестирование. Плюс стоимость оформления справки об отсутствии коронавируса.

Также придется потратиться на оформление санитарно-курортной карты. Она делается либо в поликлинике, либо уже в санатории: за это придется выложить еще от 1,5 до 2,5 тыс.р. Впрочем, санаторная карта не нужна, если турист не берет программу с лечением.