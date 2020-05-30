Какую интимную смазку выбрать? Основа и состав лубриканта

Лидия Мартынова

Не стоит относиться к лубриканту как к какому-то баловству и жалеть на него деньги. Правильно подобранная смазка может внести нотку разнообразия в вашу интимную жизнь. А некоторые сексуальные практики (анальный секс к примеру) и вовсе не мыслимы без лубриканта. Воспользуйтесь нашим кратким гайдом и повысьте качество вашей сексуальной жизни.

Основа смазки

Итак, для начала разберемся в разновидностях лубрикантов:

• На водной основе (Water-based lube)

Смазки на водной основе – отличный вариант как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Обычный вагинальный секс, мастурбация, секс с использованием игрушек и многое другое – это практически универсальный вариант. Если у вас или вашего партнера чувствительная кожа, обратите внимание именно на этот вид лубриканта. Их также можно использовать в том случае, если имеются раздражения в интимной зоне – они безопаснее многих своих собратьев. Что особенно радует, так это совместимость лубрикантов с секс-игрушками и презервативами. Кроме того, такой лубрикант не оставляет следов на одежде и постельном белье.

Как все мы знаем, в этом мире нет ничего идеального. Лубрикант на водной основе может испортить вам удовольствие от секса в душе или ванной. Он очень быстро смывается. Другой существенный минус – смазки на водной основе быстро высыхают и становятся липкими. Если вы планируете игры в воде или же хотите установить мировой рекорд по длительности полового акта, обратите внимание на другие смазки.

• Силиконовые (Silicon-based lube)

Обеспечивают хорошее скольжение. Одни из самых «долгоиграющих», идеально подходят для любителей длительных секс-сессий. Экономично расходуются и реже нуждаются в повторном нанесении. Отлично подходят для секса или мастурбации в душе, так как медленнее смываются. В этом их плюс, но так же и минус – для того чтобы смыть с себя лубрикант, вам потребуются вода и мыло. Могут оставлять пятна на простынях. Если у вас деревянные полы, следите за тем, чтобы случайно не пролить смазку на пол – останутся пятна, а пол будет скользким на протяжении длительного времени.

Ни в коем случае не используйте силиконовую смазку с секс-игрушками из силикона. Это губительно для изделия. Если же ваши игрушки сделаны из пластика, стекла или металла, силиконовый лубрикант никак им не навредит.

• На масляной основе (Oil-based lube)

Обеспечивают хорошее скольжение и более долговечны, чем их водные конкуренты. Хороши для одиночных развлечений (в том числе с участием игрушек), секса с проникновением, водных игр и чувственного массажа.

Такие смазки не подходят для использования с презервативами из латекса. Не экспериментируйте – презерватив может порваться. Любые изделия из латекса (игрушки или одежда) следует держать подальше от масляных смазок. Презервативы не из латекса (полиизопрен к примеру) тоже весьма чувствительны к лубрикантам на масляной основе. Перед применением внимательно изучите инструкцию.

Масляные лубриканты так же как и силиконовые могут оставлять пятна на постельном белье. И с тела они смываются куда сложнее, чем смазки на водной основе.

Смазки для анального секса

Для анального секса лубрикант просто необходим. Это обусловлено тем, что анальный канал не производит необходимое для секса количество естественной смазки. Кроме того, тугая мышечная структура оказывает куда большее сопротивление чем влагалище, полное складок и растягивающихся тканей.

Лубрикант делает анальный секс безопасным. Смазка на водной основе не будет пагубно влиять на презерватив. Масляные смазки и даже слюна представляют в этом плане куда большую опасность. Очень важно правильно нанести лубрикант (снаружи презерватива) – тогда секс будет безопасным, приятным и вы снизите риск того, что презерватив порвется или соскользнет.

Прочитать перед покупкой: состав смазки

Обходите стороной смазки с искусственными ароматизаторами, красителями, различными добавками и глицерином. Эксперименты – это прекрасно. Но вы не знаете, как на все это может отреагировать ваше тело. Новичкам лучше начать с чего-нибудь попроще. Смазки с различными «спецэффектами» вроде покалывания могут превзойти все ваши ожидания – и не в положительном ключе.

«Натуральность» – еще не гарант качества. Внимательно изучайте состав продукта, читайте отзывы или проконсультируйтесь с продавцом в магазине.

Глицерин (он же глицерол) – это сахарный спирт, который иногда используют для производства лубрикантов. И пока непонятно, насколько на самом деле опасен этот ингредиент. Одни считают, что глицерол в составе смазки пагубно влияет на микрофлору влагалища и может провоцировать разного рода инфекции. Другие же уверены, что такие смазки не имеют никакого отношения к вагинальным инфекциям. Здесь нужно больше научных исследований.

Иногда производители добавляют глицерол (и другие похожие компоненты) для того, чтобы смазка приобрела дополнительные функции и эффекты – согревающий эффект, супер скольжение и т.д.

Смазка с высокой концентрацией глицерина действительно может вызывать повреждение и обезвоживание анальных и вагинальных тканей. Мало того, что это доставляет дискомфорт, так еще и увеличивает риск передачи ИППП.

Выбирая смазку на водной основе, отдайте предпочтение той, что соответствует уровню pH влагалища – около 3.8 – 4.5. Для анального прохода этот показатель равен 5.5 – 7.

Избегайте смазок со спермицидами в составе – они могут вызвать раздражение. А если вы планируете беременность, выбирайте лубрикант с особой тщательностью – некоторые смазки могут снижать подвижность сперматозоидов.

P.S. Важно помнить, что болезненные ощущения во время секса не должны «заглушаться» смазкой. По этой причине не стоит использовать для анального секса лубриканты, снижающие чувствительность и повышающие болевой порог.