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Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля

Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля

Заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля, сообщает РИАМО.

«Ограничения точно будут. Перед открытием клубов Роспотребнадзор подготовит рекомендации. Ожидать этого стоит не раньше июля», – сказал Хромов.

Он уточнил, что рассчитывать на более раннее открытие можно только при резком снижении в регионе заболеваемости, связанной с коронавирусной инфекцией.
В Московской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Жители не должны выходить из дома без необходимости.

# Общество
По материалам: edu.ru

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