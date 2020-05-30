Клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля

Алексей Вольцев

Заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов заявил, что клубы для досуга маленьких детей планируют открыть в Подмосковье не раньше июля, сообщает РИАМО.

«Ограничения точно будут. Перед открытием клубов Роспотребнадзор подготовит рекомендации. Ожидать этого стоит не раньше июля», – сказал Хромов.

Он уточнил, что рассчитывать на более раннее открытие можно только при резком снижении в регионе заболеваемости, связанной с коронавирусной инфекцией.

В Московской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Жители не должны выходить из дома без необходимости.