Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году

Вадим Карасев

Родительские субботы — очень важные дни для всех верующих. Это поминальные дни, в которые церковь официально справляет панихиду по усопшим и во всех храмах священники молят Бога о принятии душ умерших людей.

В 2020 году будут и другие родительские субботы, помимо грядущей Троицкой. Ознакомьтесь с полным списком родительских суббот на этот год, чтобы заранее знать, на какой дань лучше спланировать поход на кладбище или в церковь, чтобы помянуть усопших.

Какова история Троицкой родительской субботы

Эта суббота относится к вселенским, то есть, на ней вспоминают всех усопших православных христиан. На протяжении всей православной русской истории данный день поминовения считался самым важным из всех.

Этот день приурочен к грядущему празднику Пятидесятницы, то есть, Троицы. Пятидесятницей этот праздник называют, потому что он всегда выпадает на пятидесятый день после Пасхи. Троица иначе называется Сошествием Святого Духа. По Священному Писанию известно, что апостолы были крещены силой Святого Духа. Это был финальный аккорд первого пришествия Христа. После этого он не появлялся перед людьми ни во плоти, ни в духовной форме.

Троицкая поминальная суббота очень важна, потому что сопутствующий ей великий светлый праздник является двунадесятым.

Какого числа Троицкая родительская суббота

В 2020 году Троицкая суббота выпадает на 6 июня. Согласно традициям, людям следует в этот день добрым словом помянуть всех своих усопших близких. Перечислить нужно их всех без исключения: считается, что Господь в эту поминальную субботу позволяет вспоминать даже тех, кто находится за свои поступки не на Небесах, а в Аду.

Само собой, 6 июня нужно посетить кладбище, чтобы привести в порядок могилы своих близких и почтить память родных людей, которых нет рядом. Полезно будет вспомнить их добрым словом, но еще полезнее будет простить их за давние обиды.