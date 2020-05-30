Колледжи в Амурской области создают девять новых мастерских

Алексей Вольцев

Аграрный и педагогический колледжи в Амурской области после победы в конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации создают девять новых мастерских, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На эти цели колледжи получили 55 миллионов рублей.

«На покупку нового оборудования в Амурском аграрном колледже потратят 43,7 миллиона рублей. На эти средства сделают пять мастерских: «Механизация сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария» и «Сити-фермерство». Выделенные деньги позволят не только отремонтировать помещения, где будут заниматься студенты, но и закупить современное оборудование и обучить педагогов», – говорится в сообщении.

Амурский педагогический колледж выиграл 12,1 миллиона рублей, на которые будут созданы четыре мастерских по направлениям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура, спорт и фитнес». На выделенные деньги будут закуплены компьютеры, инвентарь для детей, интерактивная система и мобильный планетарий.