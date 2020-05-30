Кравчук нашел способ остановить «агрессию» России

Влада Некрасова

Санкции против России со стороны партнеров Украины должны быть полные, а не частичные, как сейчас, тогда Кремль изменит свою политику, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он говорил в интервью изданию «Гордон».

По мнению политика, нужно вводить полную политическую, экономическую и дипломатическую изоляцию России.

«Скажем, полная изоляция политическая и дипломатическая России, полная изоляция экономически-финансовая — счета, банки, расчеты… Если бы вот так было: полные финансово-экономические санкции и полная политическая и дипломатическая изоляция, Россия бы вела себя совсем по-другому», — сказал Кучма.

Он также раскритиковал Европу за поддержку российских проектов.

«Но когда мы говорим „санкции“, а европейские страны участвуют в „Северном потоке“… Когда мы говорим „санкции“ — и тут же говорим: „А как же сделать, чтобы смягчить санкции? Как бы отменить санкции?“… То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. Поэтому, извините, при таких ситуациях [президент РФ Владимир] Путин хорошо это все понимает и действует так, как считает возможным», — добавил бывший президент.

Ранее он выражал надежду, что Крым может самостоятельно вернуться в состав Украины, но при поддержке мирового сообщества.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя выступление Кравчука, отметил, что идея украинского политика создать международную коалицию является «несбыточной». По мнению сенатора, в этом Украину поддержат только Польша и страны Прибалтики.

«Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли», — написал Пушков.