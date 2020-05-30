Кто такие грейсексуалы и каковы их признаки

Анастасия Иванова

Все еще считаешь, что человек может принадлежать лишь одной из трех сексуальных ориентаций? А вот и нет! На сегодняшний день существует гораздо большее число сексуальных принадлежностей. В данном материале речь пойдет о тех, кто занимает промежуточное значение в этой иерархии и гордо именуют себя грейсексуалами.

Представителей этого движения принято считать «застрявшими» между людьми с обычными сексуальными предпочтениями и асексуальными личностями.

Особенности грейсексуалов

Как и полагается, у приверженцев грейсексуального движения имеются черты, которые отличают их от остальных сексуальных меньшинств. Итак, грейсексуал:

Как это работает

Может являться как гетеросексуалом, так и гомосексуалом;Чрезвычайно зависим от своего настроения и не умеет им управлять;Имеет сексуальную тягу, но редко на нее реагирует должным образом;Может испытывать сильнейшее влечение к представителям своего пола;Испытывает сексуальное возбуждение только при определенных условиях или к определенному типу людей.

Для того чтобы лучше понять грейсексуала, рассмотрим его на конкретном примере.

Допустим, молодой человек живет в многоэтажном доме. Каждый вечер после работы он сталкивается с миловидной соседкой в лифте, которая возвращается домой примерно в это же время. Оказавшись в замкнутом пространстве с симпатичной барышней, наш герой чувствует невероятный прилив сексуальной энергии и сильнейшее возбуждение.

В его мыслях возникают всевозможные эротические образы, которые он очень даже не против воплотить в реальной жизни. Но вот незадача! Столкнись он с той же самой девушкой где-нибудь в другом месте, скажем, супермаркете, офисе или просто на улице – ничего подобного не происходило бы. То есть, его желание связано только лишь с определенным местом и конкретным человеком. Как только одно из этих звеньев выпадает – его либидо мгновенно засыпает.

Те самые обстоятельства

И хотя многие грейсексуалы и сами до конца не могут определиться и зафиксировать основные факторы, вызывающие у них сильное сексуальное возбуждение, принято «винить» следующие пункты:

Колебания гормонального фона и фазы менструального цикла (у представительниц прекрасного пола);Ощущение защищенности, умиротворения и максимального комфорта;Алкогольное или наркотическое опьянение;Незначительное повышение температуры тела;Стрессовые ситуации, депрессивные расстройства.

У грейсексуалов есть собственная символика и флаг, в руках с которым они гордо шествуют на параде. Однако чаще всего их можно увидеть под флагом асексуалов. Он состоит из полос четырех цветов, каждый из которых имеет собственное значение.

Черная полоса расположена в самом верху и символизирует асексуальную принадлежность. Далее следует полоса серого цвета и обозначает частичную принадлежность к асексуалам. Следующая, полоса белого цвета, говорит о том, что физиологические желания подавляются моральными убеждениями. И последняя полоса сиреневого цвета говорит о возможности создания союза двух людей, которые не связаны сексуальным влечением.

Грейсексуальность не изучена до конца в силу своего широкого определения. И, конечно же, не существует уникальных тестов, которые со 100% уверенностью смогли бы идентифицировать истинного грейсексуала. Кроме того, эта ориентация включает в себя сразу несколько отдельных подвидов. Таким образом, грейсексуалами являются те, кого привлекает физическая близость, ровно, как и те, у которых она вызывает полное отвращение. Они не выступают против других форм близости и избегают негативных высказываний о сексуальности в принципе. И действуют исключительно в рамках своих индивидуальных желаний.