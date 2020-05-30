Кто такие литромантики и как избавиться от этого "недуга"?

Анастасия Иванова

Некоторые люди случайным образом обнаруживают у себя одну удивительную особенность. Воспылав нежными чувствами к кому-либо, они начинают прикладывать все усилия, чтобы добиться взаимности. И вот, в тот самый момент, как это наконец-то случается, они резко теряют интерес к некогда обожаемому человеку. «Странные?» — спросите вы. «Нет. Литромантики.» — ответим мы!

Главные признаки литромантиков

Параллель с асексуальностью

У тебя нет острой необходимости заводить романтические отношения. Нет, конечно, ты можешь испытывать симпатию и влюбленность, ходить на свидания. Вот только в момент возникновения взаимности, начинаешь чувствовать острый дискомфорт и всеми силами стараешься спрятаться от избранника.Эмоциональная недоступность для тебя превыше всего! Она наступает в результате прошлого негативного опыта романтических отношений и разочарований в партнере.Тебя не прельщают всякие романтические штучки. Более того, ничего, кроме раздражения и апатии они в тебе не вызывают. Ты считаешь любое проявление романтизма уделом глупых и необразованных людей.Тебя действительно пугает проявление чувств. В любом виде. В частности, ты сильно сомневаешься в их существовании и с трудом веришь, что кто-то способен воспылать к тебе чувствами и искренне полюбить.Ты отдаешь предпочтение платоническому чувству, нежели физическому контакту. Хотя, многие литромантики и испытывают сильное физическое влечение к своему избраннику, дальше слов дело, как правило, не заходит.Романтический интерес со временем угасает. Постепенно сексуальное желание сходит на нет, и объект обожания уже не кажется тебе столь желанным и привлекательным.Предпочитаешь не распространяться на тему своих чувств и всячески скрываешь имя своего избранника.Ты испытываешь особое влечение к вымышленным персонажам. Причем, чем объект желания недоступнее, тем сильнее чувства. Как правило, литромантики обожают киноактеров, музыкантов, артистов или вовсе героев, живущих лишь в их воображении. Это один из самых главных признаком, по которому легко узнать литромантика.

Очень часто литромантиков путают с асексуалами. Происходит это в результате того, что и те, и другие имеют схожие черты поведения. А именно, испытывают романтические возвышенные чувства к кому-либо, но всячески избегают любых сексуальных контактов.

Психологи до сих пор не пришли к единому мнению – является ли литромантизм попыткой убежать от реальности инфантильной личности или одним из видов сексуальной ориентации. Специалисты из Германии выдвинули предположение, что литромантизм – ни что иное, как иллюзорное чувство, которое позволяет заполнить душевную пустоту. Все дело в том, что некоторые люди так и не успевают за целую жизнь испытать чувство настоящей влюбленности. А повышенным интересом к недосягаемому кумиру они убеждают окружающих, и прежде всего самих себя в том, что умеют хоть кого-то любить.

Но тогда по логике вещей, каждого из нас вполне можно назвать литромантиком? Нет, нет и еще раз нет! Безусловно, в очередной раз, читая увлекательную книгу или пересматривая любимый фильм, ты выделяешь для себя героя, который тебе импонирует. И это абсолютно нормально для большинства людей. Но если в своих сладких грезах ты регулярно представляешь себя в объятьях обожаемого кумира, днем и ночью фантазируешь о нем, при этом избегая полноценных отношений с реальными людьми, то да. Можешь смело причислить себя к сторонникам литромантизма.