Лидер Сербии анонсировал строительство еще одной скоростной ж/д магистрали

Анастасия Иванова

В Сербии должна быть построена скоростная железнодорожная магистраль Белград — Ниш, которая станет дополнительным стимулом для развития юга страны. Об этом заявил 30 мая сербский президент Александр Вучич, сообщает «Политика».

Во время встречи с представителями компаний, строящих участок Белград — Стара-Пазова будущей скоростной железнодорожной магистрали Белград — Будапешт, глава государства заявил, что доволен динамикой работ, и отметил, что Сербии нужно начать строительство еще одной магистрали.

По словам Александра Вучича, теперь Сербии необходимо построить скоростную железнодорожную ветку на юг, по которой поезда смогут разгоняться до 200 км/ч на отрезке от Белграда до Ниша и до 160 км/ч — от Ниша до Прешево.

«Тогда бы у нас была целая линия скоростной железной дороги от Суботицы до Нови-Сада, Белграда и Ниша», — пояснил президент.

Напомним, что строительством одного из участков скоростной магистрали на Будапешт занимается и российская компания «РЖД Интернешнл».

Вучич добавил, что, согласно последним статистическим данным, в шести округах на севере страны сконцентрировано порядка половины граждан Сербии. Настало время уделить внимание и развитию южных районов, чему поспособствует создание новой транспортной артерии.

Кирилл Борщев

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