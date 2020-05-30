Лилия Чирич: «Моего мужа судят за защиту Русского мира и народа Донбасса»

Влада Некрасова

В Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи защитой сербского добровольца Горана Чирича была подана апелляционная жалоба, оспаривающая вынесенное ранее решение о его выдаче сербской стороне по запросу Интерпола. Об этом корреспонденту ИА Newstes сообщила супруга Горана Лилия Чирич со ссылкой на адвоката.

«Подали апелляцию на пересмотр дела, потому что суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы Горана, и теперь очередной суд будет проходить в Сочи. Мы очень надеемся, что этот суд отменит постановление о его депортации в Сербию. Сербская сторона подала в розыск моего мужа, не имея основания для ареста, так как все доказательства основаны на показаниях одного единственного человека, который был обвинен как соучастник, и, будучи под подпиской о невыезде, в настоящее время находится в бегах. В качестве доказательства также были предоставлены фальшивые документы на имя другого человека с ксерокопией фотографии Горана. Других доказательств по делу моего мужа нет. Дело полностью сфабриковано и имеет политический характер из-за того, что он приехал на Донбасс защищать Русский мир и народ Донбасса», — сказала Лилия Чирич.

Она также сообщила, что адвокатом были направлены запросы в администрацию главы ДНР, в МИД ДНР и уполномоченному по правам человека ДНР Дарье Морозовой.

Ранее ИА Newstes информировало, что Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу Горана Чирича относительно его выдачи Сербии. Суд счел законными основания для его экстрадиции, не взяв во внимание то, что в Сербии Чирич может преследоваться за участие в войне на Донбассе в качестве добровольца на стороне ополчения. В частности, суд не прислушался к заявлениям Горана Чирича о том, что его дело носит политический характер.