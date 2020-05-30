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Лукашенко рассказал о своих возможных симпатиях к кандидатам в президенты Беларуси

Лукашенко рассказал о своих возможных симпатиях к кандидатам в президенты Беларуси

Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского тракторного завода (МТЗ) ответил на вопрос о том, кому из кандидатов в президенты Беларуси он симпатизирует больше.

Напомним, на 9 августа 2020 года в Республике Беларусь запланировано проведение выборов президента.

Сейчас кандидаты проходят регистрацию и собирают подписи в поддержку. На 30 мая этого года в Беларуси зарегистрировано 15 кандидатов на пост белорусского президента.

Предвыборная гонка едва началась и с ней уже связано несколько громких скандалов.

В ходе визита Лукашенко на МТЗ работники завода задали действующему президенту вопрос о том, кто из кандидатов на президентский пост ему, возможно более симпатичен.

Он ответил, что «женщины, потому что они тихо и спокойно, без скандалов собирают подписи и ведут предвыборную кампанию».

За пост главы Беларуси хотят побороться 4 женщины-кандидата.

Однако Александр Григорьевич отметил, что вряд ли у них в стране президентом выберут женщину, «потому что их конституция написана не под президента-женщину». Он провел аналогию с Литвой, где президентом была Даля Грибаускайте.

Он отметил, что Литва - парламентская республика, и Грибаускайте там ни за что не отвечала. «Пришла, посидела, поулыбалась и ушла», - описал Лукашенко ее президентство.

Заканчивая свою речь, Александр Лукашенко сказал, что уверен в том, что в Беларуси новым президентом изберут «мужика».

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По материалам: u-f.ru

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