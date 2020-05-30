Лунный день сегодня 30 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь расскажет о важных событиях предстоящего дня и о настроении Луны. Ознакомившись с рекомендациями экспертов, вы сможете достичь успехов в любой из сферах жизни и не допустить появления проблем.

Этот день назвать простым и радужным нельзя. Энергия Луны и звезд относительно сильна, но не во всех аспектах она сходится и гармонирует. Астрологи настоятельно советуют в этот день не рисковать, потому что необдуманные поступки могут иметь крайне неприятные последствия. Полезно будет избавиться от обиды и злобы в своем сердце.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Девы. Растущая Луна и стихия Земли не всегда эффективно «сотрудничают», но в этот раз такая команда будет достаточно продуктивной. С другой стороны, будут и некоторые опасности.

Магнитные бури 30 мая: магнитосфера спокойна. Солнечные ветры умеренны и не смогут навредить людям.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых и релаксация;умеренная работа;развлечения;уединение;внутренний голос.динамика;стрессы;авантюры;ссоры.

Предстоящий день можно посвятить полностью домашним делам, общению с близкими. Стихия Земли к этому располагает. Несмотря на это, вечер можно разгрузить и выделить свободное время на уединение или развлечения. В свободное время астрологи рекомендуют заниматься физическими упражнениями, чтобы оставаться в тонусе. Можно воспользоваться методикой холотропного дыхания, чтобы повысить настроение.

Что надеть сегодня

Дева — знак элегантности и утонченности. Удачу принесут консервативные черты в стиле. Черный цвет может придать необходимой строгой грации. Внешним видом астрологи советуют демонстрировать окружающим благородную простоту, умиротворенность, но в то же время некоторую неординарность.

Следует помнить, что летом важны светлые тона: черный цвет лучше разбавить бежевым, белым или зеленым. Из камней-талисманов лучше выбирать минералы стихии Земли: опал, обсидиан. Дополнить образ помогут сдержанные украшения. Выбор материала украшений не так важен.

Финансы и работа в 9 лунный день

Благодаря влиянию Девы удачными будут любые дела, связанные со спокойной интеллектуальной деятельностью. Возросшие умственные способности дадут возможность решить дела по работе. Но если у вас выходной, лучше не посвящать работе много времени. Это идеальное время для отдыха и релаксации.





Амбиции и стремления мало что решают в такие дни. Всем, у кого сегодня полноценный рабочий день, лучше следить за правильностью выполняемой работы, а не за ее количеством. Тем, кто хочет купить что-то дорогостоящее, лучше обратить пристальное внимание на скидки. Есть шанс совершить выгодную сделку.

Любовь и отношения 30 мая

Лунная энергетика сегодня весьма благоприятна для небольшой паузы в отношениях. Если не думать о любви, сместив фокус своего внимания на что-то другое, то уже завтра можно будет взглянуть на привычные ситуации по-новому. Иногда бывает так, что для сближения нужно сначала немного отдалиться.

Всем, кто находится в поисках отношений, следует полагаться на интуицию и внутренний голос. Наступает благоприятный период для новых знакомств, но лучше знакомиться в социальных сетях: так будет меньше шансов ошибиться. Пришло время побороть свои страхи и признаться понравившемуся ранее человеку в симпатии.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня стоит многое обдумать и не говорить лишнего. Полезными будут духовные практики, молитвы, спокойные и размеренные занятия. Если не хочется быть в людных местах и общаться с окружающими, можно этого не делать.

В такие дни полезно помнить о себе и своих приоритетах, но не становиться эгоистами. Возможно, пришло время воплотить в жизнь какую-то старую мечту: энергии на это хватит, нужно лишь немного мотивации, времени и сил.