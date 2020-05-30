Маховик времени: как Мария Кожевникова, Анастасия Кочеткова, Ксения Собчак гуляли на светских премиях

Вадим Карасев

Открытия бутиков и ресторанов, презентации новых бьюти-средств — такие мероприятия в былые времена случались чуть ли не каждый день. Звездам оставалось только выбирать, куда же отправиться. В общем, привычные светские будни. Но, конечно, среди этой "текучки" были и грандиозные события — всевозможные премии, где раскатывали красную дорожку, а фотографы сходились в борьбе за лучший кадр.

Сегодня предлагаем вспомнить два масштабных события весны 2009 года: пятилетие русскоязычной версии журнала HELLO! и кинопремию канала MTV. Не унывайте, что событий всего лишь два, — поверьте, там есть на что посмотреть!

Мария Кожевникова в психоделическом мини, Ксения Собчак в мундире, Елизавета Боярская в кружевном чокере, группа "ВИА Гра" в почти закрытых платьях и много других удивительных кадров — смотрим!

Пятилетие журнала HELLO! — 22 марта 2009 года













Ксения Чилингарова и Виктория Лопырева

MTV Russia Movie Awards в Барвихе — 23 апреля 2009 года











